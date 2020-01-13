Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Известная модель Ксения Пунтус, которую обнаружили с травмами в центре Москвы под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии. Девушку доставили в отделение анестезиологии и реанимации Боткинской больницы. К ней пока пускают только родных. Меж тем, всплыли неожиданные подробности трагедии с манекенщицей.

Полицейским удалось выяснить, что одно время Ксения Пунтус встречалась с неким Назаром Дарлиевым. На первый взгляд он производит впечатление очень обеспеченного молодого человека. Парень увлекается экстремальными видами спорта. А живет в "Триумф Паласе". Жилой небоскреб в районе метро "Сокол" называют "восьмой высоткой Москвы". "Триумф-Палас" увенчан 80-метровым шпилем и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое жилое здание Европы.

nazardarmilov Ксения и Назар

При этом стражи порядка склоняются к выводу, что модель все же выпала из окна квартиры в Трехпрудном переулке, где проживает внук Никиты Михалкова. По крайней мере, сама квартира считается местом происшествия и опечатана.

"При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Так что девушка явно там была и выпала оттуда. Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали", - цитирует соседа Бакова сайт mk.ru.

Cам Андрей заявил, что после вечеринки вечером 10 января так набрался, что дома тут же уснул. Остальные члены семьи Никиты Михалкова хранят молчание.

nazardarmilov Ксения Пунтус встречалась с Назаром Дарлиевым

Меж тем, в окружении Ксении сообщили, что в последнее время она много работала в Европе, постоянно находилась в разъездах. "С Андреем Ксюша общалась...", - поделилась подруга манекенщицы.

В свою очередь, кастинг-директор Пунтус, который работал с ней последние два года, сообщил, что созванивался с моделью 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. "Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильно питании, серьезно занималась спортом", - поведал мужчина.

Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу имени Боткина. Была выдвинута версия, что модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже в доме, расположенном в Трехпрудном переулке. При этом дворник, который обнаружил девушку, заявил, что ее могли выбросить из машины. Мужчина нашел манекенщицу в кустах, когда обходил территорию. Девушка стонала, она была в одной футболке и джинсах и смогла вспомнить только свое имя.

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