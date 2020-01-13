2020-01-13T00:27:07+03:00
Звезды

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

После роковой вечеринки манекенщица должна была улететь в Париж, у нее были куплены билеты
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения ПунтусКсения ПунтусФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная модель Ксения Пунтус, которую обнаружили с травмами в центре Москвы под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии. Девушку доставили в отделение анестезиологии и реанимации Боткинской больницы. К ней пока пускают только родных. Меж тем, всплыли неожиданные подробности трагедии с манекенщицей.

Полицейским удалось выяснить, что одно время Ксения Пунтус встречалась с неким Назаром Дарлиевым. На первый взгляд он производит впечатление очень обеспеченного молодого человека. Парень увлекается экстремальными видами спорта. А живет в "Триумф Паласе". Жилой небоскреб в районе метро "Сокол" называют "восьмой высоткой Москвы". "Триумф-Палас" увенчан 80-метровым шпилем и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое жилое здание Европы.

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Ксения и Назар
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При этом стражи порядка склоняются к выводу, что модель все же выпала из окна квартиры в Трехпрудном переулке, где проживает внук Никиты Михалкова. По крайней мере, сама квартира считается местом происшествия и опечатана.

"При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Так что девушка явно там была и выпала оттуда. Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали", - цитирует соседа Бакова сайт mk.ru.

Cам Андрей заявил, что после вечеринки вечером 10 января так набрался, что дома тут же уснул. Остальные члены семьи Никиты Михалкова хранят молчание.

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Ксения Пунтус встречалась с Назаром Дарлиевым
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Меж тем, в окружении Ксении сообщили, что в последнее время она много работала в Европе, постоянно находилась в разъездах. "С Андреем Ксюша общалась...", - поделилась подруга манекенщицы.

В свою очередь, кастинг-директор Пунтус, который работал с ней последние два года, сообщил, что созванивался с моделью 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. "Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильно питании, серьезно занималась спортом", - поведал мужчина.

Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу имени Боткина. Была выдвинута версия, что модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже в доме, расположенном в Трехпрудном переулке. При этом дворник, который обнаружил девушку, заявил, что ее могли выбросить из машины. Мужчина нашел манекенщицу в кустах, когда обходил территорию. Девушка стонала, она была в одной футболке и джинсах и смогла вспомнить только свое имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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