Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели
Известная модель Ксения Пунтус, которую обнаружили с травмами в центре Москвы под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии. Девушку доставили в отделение анестезиологии и реанимации Боткинской больницы. К ней пока пускают только родных. Меж тем, всплыли неожиданные подробности трагедии с манекенщицей.
Полицейским удалось выяснить, что одно время Ксения Пунтус встречалась с неким Назаром Дарлиевым. На первый взгляд он производит впечатление очень обеспеченного молодого человека. Парень увлекается экстремальными видами спорта. А живет в "Триумф Паласе". Жилой небоскреб в районе метро "Сокол" называют "восьмой высоткой Москвы". "Триумф-Палас" увенчан 80-метровым шпилем и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое жилое здание Европы.
При этом стражи порядка склоняются к выводу, что модель все же выпала из окна квартиры в Трехпрудном переулке, где проживает внук Никиты Михалкова. По крайней мере, сама квартира считается местом происшествия и опечатана.
"При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Так что девушка явно там была и выпала оттуда. Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали", - цитирует соседа Бакова сайт mk.ru.
Cам Андрей заявил, что после вечеринки вечером 10 января так набрался, что дома тут же уснул. Остальные члены семьи Никиты Михалкова хранят молчание.
Меж тем, в окружении Ксении сообщили, что в последнее время она много работала в Европе, постоянно находилась в разъездах. "С Андреем Ксюша общалась...", - поделилась подруга манекенщицы.
В свою очередь, кастинг-директор Пунтус, который работал с ней последние два года, сообщил, что созванивался с моделью 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. "Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильно питании, серьезно занималась спортом", - поведал мужчина.
Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу имени Боткина. Была выдвинута версия, что модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже в доме, расположенном в Трехпрудном переулке. При этом дворник, который обнаружил девушку, заявил, что ее могли выбросить из машины. Мужчина нашел манекенщицу в кустах, когда обходил территорию. Девушка стонала, она была в одной футболке и джинсах и смогла вспомнить только свое имя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«КП» побеседовала с жильцами дома, у которого фотомодель Ксению Пунтус нашли со сломанными ногами
«Комсомолка» продолжает разбираться в запутанной истории фотомодели Ксении Пунтус, которая то ли выпала из окна, то ли была избита до переломов ног и ребер (подробности)
«Ксения в сознании, но пока еще не может ничего рассказать»: агент модели, найденной в центре Москвы с переломами, рассказала «КП» о ее состоянии
21-летняя Ксения Пунтус по-прежнему находится в Боткинской больнице (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU