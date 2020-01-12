«Ксения в сознании, но пока еще не может ничего рассказать»: Агент модели, найденной в центре Москвы с переломами, рассказала «КП» о ее состоянии

Что же на самом деле произошло с моделью Ксенией Пунтус, до сих пор не понимают даже ее родные.

Напомним, в ночь на 11 января девушку нашли на тротуаре под окнами дома в Трехпрудном переулке - в самом центре Москвы. Дворник услышал в кустах стоны. Подошел и увидел девушку в легкой одежде, без обуви. Сначала, как говорят, попробовал поднять несчастную, но понял, что у нее тяжелые травмы ног и вызвал скорую помощь. Позже выяснилось, что девушку зовут Ксения Пунтус, она известная модель и актриса (снималась в одном из клипов группы «На-На», участвует в рекламных кампаниях различных брендов). 21-летнюю Ксению доставили в больницу. По информации «КП», у нее в нескольких местах сломаны обе ноги, тяжелая травма головы.

Как стало известно, накануне вечером девушка отдыхала в одной компании с сыном актрисы Анны Михалковой - внуком знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. Андрею Бакову 20 лет. По словам знакомых Пунтус, после веселых посиделок в баре девушка с парнем уехала к нему домой, в Трехпрудный переулок. А потом ее вдруг находят без теплой одежды на улице с тяжелыми переломами.

По одной из версий, Ксения могла выпасть из окна (квартира Андрея Бакова находится на третьем этаже) - случайно или не очень. По версии же друзей, девушку могли жестоко избить, а на улицу вытащить, чтобы «спрятать».

Об этом, например, рассказала в соцсетях модель Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, - оказалось, она давно знакома с Пунтус.

Сам Баков ничего толком объяснить не может. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду, - написала Кафельникова. - Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы все знаем, что произошло что-то не то. Но те, кто был на вечеринке, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все».

Сам Баков ничего толком объяснить не может. Когда к нему в квартиру пришли полицейские, он якобы спал и уверяет, что с Ксенией Пунтус расстался несколько часов назад и она была в добром здравии.

- Ксения сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии, - рассказала «Комсомольской Правде» агент модели Лилия. - Да, она по-прежнему в Боткинской больнице находится. Характер травм? Мне кажется, сейчас об этом говорить не стоит, это неэтично.

- Ксения говорит, что с ней произошло?

- Она в сознании, но пока еще не может ничего толком рассказать...

Насколько известно, из-за травмы головы Ксения почти ничего не помнит.

- Очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем во всем разобраться, - говорит Лилия.

k_ksusha Ксения Пунтус

Интересно, что в пресс-службе московской полиции странную историю с моделью не комментируют: «Нам об этом ничего неизвестно».

Неофициальный источник в правоохранительных органах рассказал «КП», что на самом деле «по факту обнаружения девушки с многочисленными травмами проводится проверка».

- Опрошен мужчина, который обнаружил девушку, владелец квартиры, в которой она якобы была накануне. Допросить Ксению Пунтус пока не представляется возможным из-за состояния ее здоровья.

По словам источника, также сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения. Но ответов пока нет.

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