"Она могла съесть два стейка, а потом пила таблетки и вызывала рвоту": подруга модели Ксении Пунтус рассказала про болезнь девушки

За жизнь 21-летней модели Ксении Пунтус сейчас борются врачи. Напомним, после падения из окна квартиры своего бойфренда, внука Никиты Михалкова, Андрея Бакова, красавица попала в реанимацию Боткинской больницы. Как девушка оказалась на тротуаре и что происходило в квартире до этого, разбирается полиция.

Криминальную версию событий и подозрения с внука известного режиссера, который якобы спал в момент падения подруги, сняли почти сразу. Следователи грешат на препараты, которые, Ксения, скорее всего, принимала накануне случившегося. Упаковку таблеток нашли в квартире Бакова.

- Таблетки отправлены на экспертизу. Это препарат для лечения нервной анерексии. В списке противопоказаний прием алкоголя. На его фоне он может вызывать галлюцинации, - сообщили kp.ru собственные источник в правоохранительных органах.

По словам Андрея Бакова, которого уже опросили следователи, в тот вечер Ксения выпила несколько бокалов вина. А вот про странные лекарства, которые были в сумочке девушки, молодой человек якобы ничего не знал. Тем временем с подругами и коллегами по модельному цеху своими странными секретами поддержания фигуры в форме Ксюша все-таки делилась. На условиях анонимности нам удалось пообщаться с одной из коллег Ксении.

- Вы знали что Ксения пьет лекарства от анорексии?

- Ее странности я заметила год назад. На одной из вечеринок Ксюша ела с таким аппетитом, что все были в шоке. Она тогда за раз скушала два огромных стейка. Потом я встретила ее женской комнате, где она, простите, обнималась с унитазом. Мне она рассказала про таблетки, которыми вызывала рвоту. Я тогда еще начала лекцию читать, что это вредно. Говорила, что плохо кончится. Но Ксюша лекарство это нахваливала и даже заставила меня записать название. Я теперь уже не найду эту заметку в телефоне.

k_ksusha Модель Ксения Пунтус

- Остальные друзья и мама могли знать об этих препаратах?

- Думаю, да. Она человек очень открытый, так что близкие точно все знали. И потом она ничего зазорного в этом не видела. Говорила, что это нормально, что все так делают. Лично я ее отговаривала, но толка не было.

- А депрессиями она не страдала?

- Нет, я бы не сказала. В карьере у нее все хорошо было. Много предложений на съемки и не только в России. А вот в личной жизни был небольшой повод для грусти. Перед Новым Годом она рассталась со своим молодым человеком. Потом появился Андрей, они познакомились на одной из вечеринок. Все у них было хорошо, насколько я знаю.

Где вы могли видеть Ксению Пунтус?

Ксения Пунтус - одна из самых востребованных моделей столицы. Помимо показов мод, в которых она постоянно принимала участие, она снималась для популярных глянцевых журналов, а так же была лицом одного из самых крупных в Москве торговых центров "Авиапарк"

Сентябрь 2019 - Обложка корпоративного журнала Аэрофлот

Ноябрь 2019 - Съемка для журнала Vogue

Сентябрь 2019 - Съемка для журнала Tatler

Июль 2019 - Съемка для журнала ELLE RUSSIA

Ксения часто появлялась на обложках глянцевых журналов и рекламных вывесках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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