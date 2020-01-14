Послание бабе Дусе про президентское Послание

Мой коллега с утра рассказал мне в редакции, что его соседка баба Дуся, узнав про предстоящее в среду, 15 января, Послание президента Федеральному собранию, ничего не поняла.

- Пресс-конференцию президента, говорит, знаю. Прямую линию видела. А что за послание такое? Не понимаю, - передавал мой коллега жалобу бабы Дуси.

Это, конечно, непорядок.

Поэтому персонально для нее самыми простыми словами сейчас разъясню — как, когда и зачем Путин говорит со страной.

Дорогая баба Дуся!

В России живет много людей самых разных национальностей и разных профессий. И одна из задач президента - донести свои идеи до большинства из них. Для этого и придуманы разные способы разговора.

Есть, например, Большая пресс-конференция Владимира Путина. Она сейчас проходит в декабре. В один зал в Москве собираются журналисты со всей страны и задают президенту вопросы, а это показывают по телевизору.

Это примерно как твой дед Василий, когда шел к колодцу и отвечал на вопросы собравшихся там баб: косить будем после Петрова дня или раньше.

Есть еще Прямая линия президента. Она проходит сейчас в июне. Путин сидит в студии в Москве, а обычные люди со всей страны по телефону, смс и видео спрашивают его о наболевшем. По телевизору это тоже показывают.

Это примерно как дед Василий, выходя утром на крыльцо, отвечал на крики с разных концов деревни: деньги на новый амбар собрали, тетке Фекле крышу залатать поможем, а окунь на озере не клюет.

И есть еще главное — это Послание Федеральному собранию. Оно проходит в начале года, и в нем президент рассказывает правительству, депутатам, губернаторами и всем большим чиновникам, а заодно - с помощью телевидения - и всей России, какие задачи ставит перед собой страна в наступившем году. Как жить будем, чего хотим и чего опасаемся.

Это примерно как дед Василий приходил к магазину и всей очереди в коротких, но емких фразах внушал, как надо жить: работать честно, детей учить, старших уважать, пить меньше, не мусорить.

Дорогая баба Дуся!

Есть и другие способы (или как сейчас говорят - форматы) разговора президента с людьми. Встречи с рабочими на заводах и учащимися в вузах, форумы и встречи, но про основные, надеюсь, я тебе объяснил.

А Послание президента Федеральному собранию, ты можешь посмотреть 15 января в 12:00 (по московскому времени) на всех центральных телеканалах, а также на сайте kp.ru или послушать на "Радио "Комсомольская правда".