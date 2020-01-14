«Бог не дал»: 59-летний Меньшиков впервые рассказал, почему у него нет и никогда не будет детей

В этом году Олег Меньшиков и его 36-летняя супруга Анастасия Чернова отметят хрустальную свадьбу — 15 лет в браке. За эти годы молодой жене артиста неоднократно приписывали беременность, но слухи так ни разу и не подтвердились. Об отсутствии наследников и планах на них Меньшиков говорить не любит, но, устав от домыслов, решил расставить точки над «i». Как признался актер и худрук театра Ермоловой в интервью журналу «Psychologies», для него эта тема уже закрыта.

- Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило, - рассказал Олег Меньшиков. - Не могу сказать, что это трагедия, но безусловно, определенные коррективы эта история внесла в нашу жизнь. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал.

При этом артист очень трепетно относится к жене. Особенно Меньшиков переживал за Анастасию в начале отношений, когда девушку буквально преследовали:

- Мне приходили эсэмэски вроде: «Я сейчас стою в метро за спиной у твоей жены...», а ведь мой телефон не так-то просто достать! Понятно, что писали специально, провоцировали, но я действительно боялся. А сейчас я не то что боюсь — у меня сердце сжимается, когда представляю, что ее кто-то может обидеть… Если бы это произошло при мне, наверное, убил бы. Хотя Настя может защитить себя так, что мало не покажется. Однажды в ее присутствии кто-то сказал недоброжелательное слово в мой адрес, и она ответила пощечиной.

В этом году Олег Меньшиков и его 36-летняя супруга Анастасия Чернова отметят хрустальную свадьбу — 15 лет в бракеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

К слову, ради брака с Олегом Меньшиковым самой Черновой пришлось пожертвовать актерской карьерой. Пару познакомили общие друзья, и спустя несколько месяцев знаменитый артист сделал предложение молодой избраннице. Чтобы злые языки не обвинили звезду в покровительстве начинающей актрисе, девушка решила повременить со съемками, а потом и вовсе ушла из профессии. Хотя артистические амбиции никуда не делись.

- Говорит она об этом уже меньше, но я чувствую, что эта боль в ней сидит, - отметил Меньшиков в интервью. - Иногда я даже чувствую себя виноватым. На курсе Настю считали способной, но потом она стала ходить на кастинги… Кого-то пугала моя фамилия, кто-то говорил: «О чем ей беспокоиться, она же с Меньшиковым, все у нее будет». В итоге Настя стала заниматься танцами, сейчас она — фитнес-тренер по пилатесу. И это не то, что она выдавливает из себя актерскую профессию новым увлечением. Настя действительно это обожает.