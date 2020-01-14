2020-01-14T15:55:14+03:00
Звезды

«Просто богиня»: 46-летняя Кейт Бекинсейл в нижнем белье показала невероятную растяжку

Актриса продемонстрировала, как ее собирают на вручение голливудской премии [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Кейт Бекинсейл на вручении премии Critics choice awards.Кейт Бекинсейл на вручении премии Critics choice awards.Фото: REUTERS
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В свои 46 лет Кейт Бекинсейл остается одной из самых красивых актрис «Голливуда» - звезда «Ван Хельсинга» как будто сумела остановить время. Неудивительно, что каждый новый бойфренд Кейт моложе предыдущего: в возлюбленных у нее сплошь 20-летние парни. А теперь актриса дала еще один повод для восхищения, похваставшись в Инстаграме невероятной растяжкой.

Бекинсейл поделилась на своей страничке видеороликом, запечатлевшим, как ее собирают на вручение голливудской кинопремии Critics choice awards. Пока парикмахер колдовал над локонами Кейт, визажист припудривал ее руки и ноги. Сама актриса в этот момент сидела на стуле в нижнем белье, на коленях у нее уютно устроился любимый кот. Чтобы стилисту было удобнее покрывать ее тело золотистой пудрой, придающей коже сияние, Кейт легко вскинула ногу вверх, удивив подписчиков Инстаграма своей растяжкой.

- Роб очень тщательно все делает, - написала звезда, имея в вид своего визажиста.

Пока парикмахер занимался волосами Кейт, визажист припудривал ее тело. Фото: кадр видео.

Пока парикмахер занимался волосами Кейт, визажист припудривал ее тело. Фото: кадр видео.

«Вот это нога!», «Невероятно, какая растяжка», «Просто богиня», - пишут поклонники в комментариях. Фолловеров позабавил и тот факт, что Кейт сделала практически вертикальный шпагат с совершенно невозмутимым лицом, как что-то само собой разумеющееся.

К слову, Кейт одна из немногих звезд, кто общается с поклонниками в Инстаграме и отвечает на их комментарии. Более того, своим подписчикам из России она пишет на русском языке. Недавно Кейт поделилась видеороликом со своим домашним питомцем. «Как зовут котейку?», - по-русски спросил актрису один из фолловеров. «Клайв», - написала Бекинсейл также на русском, чем привела своих русскоязычных поклонников в полный восторг.

Актриса пришла на вручение кинопремии в наряде с ассиметричным вырезом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса пришла на вручение кинопремии в наряде с ассиметричным вырезом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский язык актриса выучила, когда училась в университете. Бекинсейл родилась в Лондоне, в семье известных телевизионных актеров. Она с юности хорошо сочиняла и выигрывала конкурсы для пишущей молодежи. Поэтому поступила в Оксфордский университет, где начала изучать русскую и французскую литературу.

Но с такой внешностью и с такими родителями шансы на то, что она получит ученую степень по литературе были минимальными. Уже на первом курсе она получила приглашение сыграть в экранизации пьесы Шекспира «Как вам это нравится». Университет Кейт закончила, но с литературой завязала, решив сосредоточиться на актерской карьере.

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Оба мужа актрисы были тоже из кинематографической среды. От актера Майкла Шина она родила дочь Лили Мо. Расставшись с Шином, Кейт вышла замуж за режиссера фильма «Другой мир» Лена Уайзмана. Пара рассталась в 2015 году, а окончательно развелась в 2019-м.

После этого Кейт встречалась с разными мужчинами, но настоящий ажиотаж вызвали два ее последних романа. Сначала звезда начала встречаться с 23-летним актером Мэттом Райфом — их отношения продолжались больше года. Следующий парень Кейт был постарше — комику Питу Дэвидсону было 25 лет, когда он закрутил роман с актрисой.

katebeckinsalekatebeckinsale
Getting ready for the #criticschoiceawards with @robscheppy, @peter.savic, Clive, Myf and NO SCRUBS. Rob s pretty thorough
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ИСТОЧНИК KP.RU

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