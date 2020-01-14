В Великобритании семейная пара шесть лет подбрасывала деньги пенсионерам из бедной деревни

Десятки тысяч фунтов раздали за шесть лет анонимные благотворители жителям английской деревни.

Удивительное дело - британская полиция шесть лет искала тех, кто подкидывал деньги к домам пенсионеров из небогатой английской деревни Блэкхолл-Кольери на севере страны. Что еще более удивительно - пенсионеры добросовестно несли эти деньги, заботливо упакованные в пластиковые пакеты, в полицию.

За шесть лет в общей сложности было подкинуто 26 000 фунтов (почти два миллиона рублей). Полицейские устраивали засады, просматривали камеры наблюдения, но неизвестного мецената так и не удавалось вычислить. К слову, эта деревня находится в двух часах езды от знаменитого Шервудского леса. Неужели дело Робин Гуда по-прежнему живо - шутили местные СМИ?

Совсем отчаявшись, полицейские через те же СМИ обратились к таинственному меценату с просьбой выйти из тени. Мол, это позволит им закрыть дело, а деньги в этом случае законным образом могут достаться пенсионерам, которые их нашли. И вот Робин Гуд объявился. Точнее, это была семейная пара. Несколько лет назад они проезжали на машине через эту деревеньку и местные жилети помогли им (в чем именно - не уточняется). Потом семья неожиданно разбогатела (как именно - то же не сообщатеся). И решила поделиться деньгами с пенсионерами Блэкхолл-Кольери. Меценаты даже караулили людей за углом, чтоб убедиться, что «посылка» дошла до адресатов.

По словам представителей полиции, благотворители не являются преступниками и не страдают психическими расстройствами.