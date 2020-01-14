Наберите в поисковике «супружеская измена» и получите целый набор зубодробительных, дидактических штампов, с религиозным оттенком. Тут будет все от: «изменить любимому безбожно» до цитаты Высоцкого, заканчивающейся словами: «…ужасно любить человека, который этого уже не достоин». «Достоин», «долг»... Невольно подумаешь, что автор просто бесстрастен. Или неопытен – не знает, как чувства выходят из-под контроля разума и насколько неисповедимы пути любви. Или кривит душой на потребу массовой кампании «за крепкий брак». Кстати, я не спорю, брак гарантированный от измены – вполне возможен! Но это, как работа по контракту - подписали документы и соблюдаем «обязанности сторон». Можно еще премию в конце года выдавать тем, кто «заслуживает» по выражению Владимира Семеновича.

Только любовь – та самая странная субстанция, которая возникает и гаснет, вне зависимости от наличия «брачных уз», моральных законов общества и каких быто ни было правил. И она тут не при чем. Она может быть в браке и не быть. А может сначала быть, а потом улетучится. А, улетучившись, может возникнуть где-то там, за пределами правильного и законного. Но и тогда склонный к жестким нравоучениям моралист скажет: «…Вот теперь я люблю! А до этого просто ошибся…» И прошлые чувства растоптаны. И полный игнор того, что нынешняя любовь и есть «измена». И снова стремление пригвоздить к позорному столбу всех «поганых изменщиков». К сожалению, «моралист» редко делает выводы.

Правда –не истина, она всегда однобока - если мне, то «изменяют», если я, то «я люблю»! А истина, наверное, в том, что любовь и измена – лишь две стороны одной монеты. Вопрос только в том, кому какая сторона достанется, и можно ли построить отношения так, чтобы вообще не подкидывать этот «жребий»?

Мне кажется, можно. Если заранее прощать тому, кого любишь и возможную, случайную измену и даже исчезновение любви. Верить, но не требовать, не пригвождать и не душить чувство «долгом». Прощать и не перечеркивать, даже если погасло. Не мешать божий дар с яичницей, а любовь - со случайной связью, даже если она произошла в течение этой любви. Не путать курицу с яйцом и отсутствие любви с изменой. Даже у искренне любящих всякое бывает. Люди – существа слабые. Пока вас любят, скорее всего, вы об этом «всяком» просто не узнаете. А если случайно узнали, простите и забудьте. А если от вас и не скрывают, значит проблема не в измене, а в отсутствии желания ее скрыть и, значит, в отсутствии любви. Если же вас любят, пытались скрыть, чтобы не ранить, но вы вынюхали и выведали, вывернув карманы и взломав пароль… Тогда, возможно, проблема не в том, что вас не любят, а в том, что не любите вы?

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Марат Башаров изменяет Елене Захаровой

Новый спектакль в театре "Школа современной пьесы" как раз о сути измен с мужской и женской точек зрения, и основан он на реальных историях

«Вся правда о ваших «бывших»! – один из рекламных лозунгов нового спектакля «Не пьеса» по произведению Елены Исаевой и Фарита Нагимова. Премьера пройдет 17 и 18 января в Школе современной пьесы.

В главных ролях страстный дуэт: Елена Захарова и Марат Башаров, так что искры, высекаемые на сцене, точно долетят до последнего ряда, а в финале режиссер обещает еще и какой-то взрывающий мозг трюк. Сама же пьеса состоит из не придуманных, а найденных авторами в социальных сетях, реальных, живых историй измен, потому и названо «Не пьеса». По сути, новый жанр.

Расчет на то, что обхохотавшись и обрыдавшись над узнаванием «бывших», зритель узнает в героях и самого себя. А, узнав, непременно задумается. А задумавшись, возможно, сделает важный вывод. И, в результате, хочется верить, одним одиноким человеком в будущем станет меньше.