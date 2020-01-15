Максим Дунаевский: Я никогда не посвящал песни любимым женщинам, только маме

Он ужасно не любит, когда к нему обращаются по имени-отчеству. Говорит, что называть его Максимом Исааковичем еще рано. Выглядит Дунаевский невероятно моложаво. При этом, по его словам, специально для этого ничего не делает. И от рюмки водки, во всяком случае в свой день рождения, не отказывается. Свой юбилей он отметит в узком семейном кругу. А вот соответсвующий этой серьезной дате концерт даст только осенью - 10 октября в Кремлевском дворце.

- Хочу объединить два юбилея - свой и отца (в январе - 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского - Ред.) и сделать большой концерт с участием звезд, выступающих в разных жанрах, - объясняет композитор. - Вечер будет называться «Дунаевский плюс Дунаевский».

15 января знаменитому композитору исполняется 75 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЕРТИНСКАЯ, АНДРЕЙЧЕНКО И МЭРИ ПОППИНС

- Недавно по ТВ показали многосерийный фильм «Зеленый фургон», в котором прозвучали ваши новые песни. К сожалению, в последнее время вы не так часто работаете в кино. Почему?

- Во-первых, редко приглашают. Во-вторых, с точки зрения оригинального музыкального сопровождения ничего интересного в российском кино не происходит. Хотя именно музыка, написанная специально для фильмов, сделала многие из них узнаваемыми и любимыми. К тому же в кино композиторам платят мало. Расценки даже ниже, чем были в Советском Союзе, разумеется, в относительной шкале цен.

Хиты Максима Дунаевского: Ах, этот вечер .

Гораздо выгодней сегодня работать в театре. В России всегда существовал интерес к музыкальным спектаклям, к оперетте. Благодаря прекрасным композиторам - Алексею Рыбникову, Александру Журбину, Геннадию Гладкову - развиваются российские мюзиклы. Этот жанр сейчас очень востребован, он приносит успех, открывает новых актеров. В Петербурге идут три моих мюзикла: «Эзоп», «Дневник авантюриста», «Коломба». В новосибирском театре - «Отпетые мошенники». «Алые паруса» идут сразу в 40 театрах. Не менее популярны «Мэри Поппинс», «Летучий корабль»...

Новогодние праздники Максим Дунаевский и его любимая женщина Алла Новоселова провели в Париже, а в Москве они появляются вместе на светских мероприятиях.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вы ведь могли бы уже не работать - жить на авторские отчисления…

- С материальной точки зрения - давно могу не работать. Но, кроме денег, требуется творческое удовлетворение. Человека с угасшим взглядом, потухшей энергией всегда видно. С ним не хочется общаться, на него нельзя рассчитывать.

- В фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» изначально планировалась на главную роль Анастасия Вертинская. Но в итоге снялась ваша бывшая жена актриса Наталья Андрейченко. Не обошлось без вашей протекции?

- Что вы! Это не в моем характере. Мне не нравится, когда режиссеры снимают своих жен или любовниц… Многие считали так же, как и вы - что я протолкнул Наташу на главную роль. Тем более, что в то время очень много писал для кино, работал одновременно на нескольких фильмах.

Действительно, на роль Мэри Поппинс планировалась Анастасия Вертинская. Под ее голос мы писали песни. Но когда Вертинская приехала на съемки, и я поставил ей кассету с уже записанными песнями (их, кстати, исполнила Татьяна Воронина - потрясающая, но мало кому известная певица), Настя изменилась в лице: «Я представляла Мэри Поппинс совершенно другой. Своенравной, более приземленной. Ваши песни совсем не совпадают с тем, что я собиралась играть». Но это был музыкальный фильм, музыка была ключом всего замысла. Режиссер Леонид Квинихидзе не собирался менять песни. Представьте ситуацию: съемки уже идут, записана музыка, но нет исполнительницы главной роли...

Хиты Максима Дунаевского: Песня мушкетеров .Песня из кинофильма Д'Артаньян и три мушкетера(1978). Музыка. М. Дунаевского. Слова Ю. Ряшенцева.

Как раз незадолго до этого Леонид Квинихидзе был у меня в гостях и увидел похудевшую после рождения нашего сына Мити мою жену Наташу Андрейченко. Многие режиссеры ее помнили дородной русской красавицей из фильма Кончаловского «Сибириада». Но после рождения ребенка Наташа очень изменилась. И, когда отказалась сниматься Вертинская, Квинихидзе предложил эту роль Наташе.

Но с ней возникла другая проблема. У Андрейченко от природы довольно низкий голос. Под ее голос нужно было бы писать другую музыку. А музыка, как я уже сказал, была готова и она устраивала режиссера. И тогда Наташа совершила актерский подвиг, подстроившись под готовые песни, которые, кстати, в отличие от Вертинской посчитала очень удачными. Весь фильм ей пришлось говорить более высоким голосом, чтобы совпадать тембром с исполнительницей песен Татьяны Ворониной.

В браке с актрисой Натальей Андрейченко родился Митя - первый и пока единственный сын Дунаевского. Также у юбиляра три дочери - Алина, Полина и Мария. Фото: Семейный архив М. Дунаевского

«ЗАБЫТЫЕ» ДЕТИ

- В светской хронике часто пишут про ваших «забытых» детей. Мол, сына Дмитрия от Натальи Андрейченко вы отдали на воспитание ее второму мужу - Максимилиану Шеллу. В судьбе старшей дочери Алины, которая живет во Франции, вроде бы не принимали участия...

- Что значит забыл своего сына? С Митей у нас замечательные отношения, были и остаются. Наталья Андрейченко ушла от меня к другому мужчине - к Максимилиану Шеллу. Поэтому Митя жил и воспитывался в новой семье своей мамы. Они жили в Америке. Когда я на девять лет переехал в Лос-Анджелес, мы снова стали тесно общаться. Сын подолгу жил со мной. Мы с Максимилианом дружили. Что касается парижской истории… У меня был короткий роман, который закончился рождением ребенка. Это событие не было запланировано. Но когда девочка родилась, я ее признал и помогал ей. Ее мама (филолог Нина Спада - Ред.) вышла замуж, уехала с дочерью во Францию. Меня она попросила не участвовать в воспитании ребенка, чтобы девочка знала только одного папу - того, который с ней жил в Париже. Потом все изменилось. Тот, французский папа, умер. Снова понадобился я. Я помогал Алине на протяжении долгого времени. Сейчас ей уже 37 лет. Она взрослый человек, иногда мы общаемся. Ее мама из факта нашего короткого романа сделала свою биографию (два года назад Нина Спада выпустила книгу «Душою настежь. Максим Дунаевский в моей жизни» - Ред.). Что я могу с этим поделать? Ничего. Если Алина захочет приехать жить в Россию, я ей помогу. Но пока она такого желания не выражала

Хиты Максима Дунаевского: Песенка Водяного .Песня водяного из мультфильма Летучий корабль. Слова Юрия Энтина, музыка Максима Дунаевского в исполнении Анатолия Папанова.

- Чем занимаются ваши младшие дочери?

- Полина закончила школу. Но решила взять паузу и пока не определилась, что делать дальше. К музыке у нее интереса нет. Маша (Дунаевский удочерил старшую дочь своей cедьмой жены Марины Рождественской - Ред.) закончила театральное Щепкинское училище. Сейчас она работает в Малом театре, снимается в кино.

С Мариной Рождественской композитор прожил почти 20 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Часто возникает вопрос, сколько раз был женат Максим Дунаевский. И хотя композитор просил на этой теме не заострять внимания, все-таки мы уточняем, что жен у него было семь.

Первая - Наталья Леонова, дочь секретаря ЦК КПСС. Брак был недолгим, супруги расстались по инициативе Дунаевского. Вторая жена - актриса Регина Темирбулатова. Третья - балерина Елена Дунаевская. Четвертая - актриса Наталья Андрейченко. Пятой женой была актриса Ольга Данилова, шестой - певица Ольга Шеронова.

Седьмая жена — Марина Рождественская, по профессии дирижер-хоровик. Брак с ней продлился дольше всего, почти двадцать лет. Сейчас у любвеобильного Дунаевского новые романтические отношения. С любимой женщиной Аллой Новоселовой он встретил Новый год в Париже. Известно, что она - музыковед, доцент музыкально-педагогического института им.Ипполитова Иванова.

- Только не надо называть любимых женщин моими музами, - попросил композитор. - Никогда никому я не посвящал свои песни, кроме своей мамы. То, что пишут о моих «музах» в Интернете — банальность и неправда.