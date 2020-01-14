Как ребенку смотреть телевизор: Дольше 30 минут не зависать, на 3 метра не приближаться

Телевизор давно уже стал банальным бытовым прибором. Никто при покупке даже в инструкцию не заглядывает, что уж говорить о том, чтобы люди помнили правила безопасного просмотра телепередач. А ведь они есть! И несоблюдение их чревато проблемами. Особенно это касается детей. В Роспотребнадзоре составили памятку, где напомнили родителям, что нужно помнить, разрешая «ну еще всего лишь один-одинешенек мультик!»

- Просмотр телевизора ставит под угрозу здоровье органов зрения. Дети нередко смотрят его в темноте, из-за чего создается резкий контраст между освещенным экраном и окружающей темнотой. Искажаются цветоощущения.

- Негативно воздействует на нервную систему. Может привести к недоразвитию корковых отделов головного мозга (отвечают за самую сложную интеллектуальную и психическую деятельность), и развитию гиперактивности. В отличие от взрослых, ребенок не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется. Поэтому психологи настаивают: засыпать под мультики детям нельзя! Если папа и мама, прикорнув перед телеком, вырубаются мгновенно, то малыш, наоборот, перевозбуждается и засыпает даже дольше, чем заснул бы без него.

- Малыши, которых оставляют их перед включенным ТВ надолго, испытывают трудности с произношением звуков, у них нередко отмечается задержка развития речи.

Дело в том, что обучение детей раннего возраста происходит в контакте со взрослым. Когда мама (папа, бабушка, няня) проговаривает младенцу нежные и успокаивающие слова, объясняет окружающий мир словами, реагирует на гуление - ребенок пытается включиться в диалог. Это провоцирует его говорить. А речь из телевизора он воспринимает как фоновый шум.

- Телевидение может провоцировать развитие страхов, ночных кошмаров. Даже на детских каналах полно агрессивных мультфильмов и передач, которые совсем не подходят впечатлительным дошкольникам.

- Никто не контролирует позу, в которой ребенок сидит или лежит перед ТВ. И если он делает это долго, может развиться нарушение осанки. Также у детей, зависающих за просмотром телепередач, врачи отмечают недоразвитие мышечной массы. Что, в общем, неудивительно - у взрослых так же. Сериальчики трудно совместить с походом в спортзал.

Проведенное в Европе исследование доказало, что бесконтрольный просмотр телевизора в режиме «сколько влезет» создает риск повышения уровня артериального давления у детей. Если сидеть у экрана больше 2 часов в день, риск развития гипертонии увеличивается на 30%! И только дополнительная физическая активность способна компенсировать эту проблему.

- Привычка кормить детей-малоежек во время мультиков может аукнуться им впоследствии лишним весом. Потому что, привыкая смотреть ТВ за обедом и ужином, человек не обращает внимание на качество и количество пищи, чаще переедает. А поскольку любители смотреть телевизор еще и двигаются мало, лишние килограммы прирастают один за другим.

ВАЖНО

Правила безопасности перед экраном

- В комнате необходимо нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно.

- Ребенок не должен смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз до экрана - не меньше 3 метров.

- Если фильм долгий – делайте с ребенком физкультминутки, гимнастику для глаз.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что безопасно ребенок может смотреть телевизор:

Дошкольники (3-7 лет) – до 30 минут в день суммарно.

Младшие школьники (7-10 лет) – 30-50 минут в день.

Старшие школьники (11-18 лет) – 1-3 часа в день.

Младенцы и ранний возраст до 3 лет: просмотр ТВ запрещен!