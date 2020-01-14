2020-01-14T20:22:04+03:00
В мире

Экс-глава турецкой спецслужбы: Цель США — стравить страны Персидского залива и Иран

Исмаил Хаккы Пекин считает, что убийство Вашингтон хочет разжечь на Ближнем Востоке «прокси-войну»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Экс-глава турецкой спецслужбы: Цель США — стравить страны Персидского залива и ИранЭкс-глава турецкой спецслужбы: Цель США — стравить страны Персидского залива и ИранФото: REUTERS
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Как сообщил журналистам экс-глава военной разведки Турции, отставной генерал-майор Исмаил Хаккы Пекин, Белый дом хочет разжечь на Ближнем Востоке «прокси-войну» без собственного прямого участия.

— Думаю, убийством Касема Солеймани США пытаются изменить баланс сил в регионе. Иран сейчас имеет здесь серьёзные силы, воюющие против Соединенных Штатов, и Вашингтон пытается противодействовать их влиянию, — приводит слова экс-разведчика портал UwiData.

По мнению 68-летнего эксперта, «цель США — настроить игроков в регионе друг против друга, особенно страны Персидского залива и Иран. То есть разжечь прокси-войну чужими силами, чтобы избежать необходимости вступать в войну самим».

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января — Иран нанёс по американским базам в Ираке ракетный удар, что привело к новому витку напряжённости на Ближнем и Среднем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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