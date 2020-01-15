Личный автомобиль, такси, каршеринг: на чем комфортнее и дешевле ездить на работу

Столица побила очередной рекорд. По данным агентства «Автостат», Москва - новый мировой лидер по количеству каршеринговых автомобилей. К началу января в столице насчитали более 30 000 машин, которые можно взять в краткосрочную аренду. Это на 10 000 авто больше, чем у прежнего мирового лидера - Токио. И цифра эта, по мнению экспертов, будет только расти. Соответственно растет и число поклонников каршеринга. Сами себя они называют каршероводами.

- Выбор в пользу арендных машин москвичи делают в силу того, что покупка и содержание собственной машины обходится дороже, к тому же преобладающую часть времени личный транспорт стоит без движения. Ежедневно более 150 тысяч жителей и гостей столицы берут автомобили напрокат, - прокомментировали в «Автостате».

По удобству и цене каршеринг принято сравнивать не только с личными авто, но и с такси. Проверяем, что же комфортнее и дешевле.

Суть эксперимента проста. По одному и тому же маршруту и в одно и то же время из дома на работу (от метро «Прокшино» к метро «Динамо» - 35 километров пути) я проехала на такси, каршеринге и своей машине.

Выбор в пользу арендных машин москвичи делают в силу того, что покупка и содержание собственной машины обходится дороже, к тому же преобладающую часть времени личный транспорт стоит без движения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЛИЧНОМ АВТО:

КАК В ДОМИКЕ

35 километров проезжаю от окрестностей Калужского шоссе, через МКАД, а дальше как навигатор поведет. Чтобы прогреть двигатель утром ушло 2 - 3 минуты. Про пробки рассказывать не буду. Сами знаете! Так что сразу к итогам.

Время: 1 час 25 минут.

Затраты: 195 рублей (из расчета 12 литров АИ-95 на 100 километров пути). Это стоимость без учета амортизации авто, затрат на незамерзающую жидкость, мойку машины, транспортный налог и полис ОСАГО. По средним данным, это еще 4 рубля за каждый километр пути. То есть смело прибавляем к получившейся сумме еще 140 рублей.

Итого - 335 рублей.

Плюсы: в своей машине, как в домике, под рукой самое необходимое - от зарядного устройства для телефона до заранее припасенной бутылки с водой.

Минусы: обслуживание личного автомобиля требует постоянных денежных вложений.

В ТАКСИ:

ХОЧЕШЬ ЧИТАЙ, ХОЧЕШЬ СПИ, ТОЛЬКО ПЛАТИ!

Популярный агрегатор с утра заставил понервничать: время ожидания такси 15 минут. Но таксист с ходу извинился, мол, утро и заказов много. Гораздо приятнее его слов оказался чистый и уже прогретый салон машины. Даже в эту аномально теплую зиму не мерзнуть во время прогрева авто - приятный бонус. С МКАД водитель свернул на Мичуринский проспект и почти весь путь до ТТК мы обгоняли пробки по выделенке для общественного транспорта.

Время: 1 час 05 минут (без учета ожидания такси).

Затраты: 1347 рублей.

Плюсы: можно заняться своими делами - читать книгу, пролистать ленты информационных агентств или просто вздремнуть. Экономия времени, так как такси может двигаться по выделенке.

Минусы: дорого. Кроме того, водитель не всегда может оказаться вежливым и приятным.

КАРШЕРИНГ:

ПЕРЕСЧИТАТЬ ВСЕ ЦАРАПИНЫ

Несмотря на утренний час пик, найти свободное авто в шаговой доступности оказалось не проблемой. Всего 2 минуты прогулки, и брендированная машина уже подмигивала мне фарами. Еще 3 минуты ушло на то, чтобы осмотреть повреждения. На четырех фото, которые я загрузила в приложение: грязный салон с обертками от конфет, треснувшее лобовое стекло, царапина на крыле и вмятина на заднем бампере.

Еще один сюрприз ждал внутри авто. В папке с документами не оказалось СТС (свидетельство о регистрации автомобиля). Я уже было расстроилась: как ехать без главного документа? Но в мобильном приложении каршеринговой компании оказался пункт «нет СТС». Ставишь напротив него галочку, и можно без документов отправиться в путь.

После включения двигателя еще две минуты ушло на настройку высоты кресла, руля и, самое главное - зеркал. Через пару километров я привыкла к особенностям этого неродного автомобиля, и дорога мало чем отличалась от обычного маршрута на своей машине.

Время: 1 час 40 минут с учетом осмотра машины, активации и закрытия приложения.

Затраты: 426 рублей.

Плюсы: не нужно платить за парковку (все машины каршеринга можно оставлять на платных парковках бесплатно), в машине уже есть топливо и незамерзайка.

Минусы: трата времени на осмотр и фотофиксацию повреждений.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему парковка бесплатная?

Пользователи каршеринга не платят за парковку. Этот бонус особенно возмущает автомобилистов на личных авто, которые считают это дискриминацией. На самом же деле за места на парковке все-таки платят владельцы каршеринговых компаний. Для них действуют специальные условия. Какие? Читайте в следующих номерах газеты, а также на сайте kp.ru.

Советы бывалых

Не забудьте щетку и фонарик

Мы собрали лучшие советы от постоянных пользователей каршеринга.

Если берете машину рано утром или поздно вечером, то есть в часы, когда на улице темно, обязательно пользуйтесь фонариком. Он поможет найти повреждения и царапины на кузове авто.

Дмитрий, 32 года.

Установите приложения от нескольких каршеринговых компаний. У меня в телефоне четыре. Это помогает быстро находить машины в шаговой доступности. Но не ленитесь и читайте условия договоров. Во всех компаниях свои правила и, самое главное, свои штрафы за нарушения. Этот пункт договора стоит читать особенно внимательно.

Олег, 44 года.

Если нашли в салоне машины мусор, то обязательно сделайте фото. А лучше не поленитесь и выбросите его. Поставленной галочки «грязный салон» будет мало. Мне пришел штраф за чужую пустую бутылку от газировки. А доказать свою правоту можно только с помощью фотографий.

Анна, 23 года.

Зимой далеко не во всех машинах есть щетки для чистки снега. Если берете машину рано утром, то захватите щетку с собой. Ну или воспользуйтесь для чистки стекла любой ненужной скидочной пластиковой карточкой. Она не займет много места в вашей сумке, поможет быстро соскрести наледь со стекла и сэкономит ваши деньги. Ждать, пока стекло оттает, накладно, так как у большинства фирм поминутный тариф.

Анна, 37 лет.

*Каршероводы - пользователи каршеринга.