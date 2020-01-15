Как отдыхает Россия в 2020 году: россиян ждет еще семь коротких рабочих недель

После долгих праздников думать о работе для многих настоящее мучение. Вот Роструд и решил приободрить народ - напомнил, сколько будем отдыхать в наступившем году. Тем более вхождение в 2020-й получилось плавным, всего два трудовых дня - и снова выходные.

Благодаря государственным праздникам и переносу выходных нас ждет семь коротких рабочих недель (см. графику). Ближайшая уже в феврале - благодаря тому, что День защитника Отечества выпал на воскресенье. Ну а меньше всего трудиться будем в последний месяц весны, ведь там и Первомай, и День Победы. Кстати, в этом году будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной.

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