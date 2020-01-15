2020-01-14T15:22:14+03:00
Авто

Тачка на прокачку

5 вещей, которые не делает большинство автомобилистов. И очень зря!
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
Несоблюдение дистанции - одна из самых частых причин ДТП.Несоблюдение дистанции - одна из самых частых причин ДТП.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Лет десять назад стали расти как на дрожжах школы экстремального и контраварийного вождения, в которых автогонщики учили водителей ездить активно. И начинали они чаще всего со знакомства водителя с его собственной машиной. Ставили флажок где-то на автодроме, просили разогнаться перед ним до 60 или 80 км/час, а потом ударить по тормозам и измерить, сколько метров машина будет тормозить до полной остановки. Часто для многих это становилось шоком... И уже после пары таких приемчиков человек прозревал и начинал держать хорошую дистанцию до бампера впереди едущей машины на дороге.

Сам себе инструктор

Понятное дело, что глазомер у всех разный, как и реакция, поэтому Владимир Бахарев из экспертного центра «Движение без опасности» рекомендует считать не метры, а секунды. Дистанция должна быть такой, чтобы до машины спереди, если она вдруг встанет на месте, вы ехали три секунды. За это время точно успеете среагировать.

Полезный совет: найдите большую свободную площадку и аккуратно попробуйте торможение. Только без людей, машин и препятствий рядом, на абсолютно пустой площадке, парковке, автодроме. Сначала закладывайте на торможение метров 40 - 50 для верности. Вы и правда многое для себя откроете заново...

Спички в колеса

Многим хочется убедиться, что шины хорошо держат дорогу. Колеса часто менять - дорогое удовольствие, но есть специальные нормы. Глубина протектора должна быть на летней шине не меньше 1,6 мм, на зимней - минимум 4 мм. Спичкой, скрепкой, монеткой - измерить можно чем угодно. Сначала засуньте в бороздку на протекторе, а потом приложите к линейке.

Если шина лысая, машина будет хуже слушаться руля и хуже тормозить. А у гаишника появится полное право оштрафовать водителя на 500 рублей: стершиеся шины считаются неисправностью машины. А вот за использование шин не по сезону наказания так и не придумали.

Смотрим снизу

И ужасаемся. Если кузов машины водитель худо-бедно моет или протирает, то днище никакого ухода не видит. А на дворе зима, на дороге соль, реагенты. Грязь, лед, перепады температуры и агрессивная химия буквально разъедают днище, подвеску, тормозную систему.

Если вы попросите на автомойке при мастерской как следует пролить машину из распылителя снизу, а потом загоните ее на подъемник, то своими глазами увидите очаги ржавчины, сбитую краску и более серьезные повреждения. Чтобы все не сгнило, хорошо бы пройтись по проблемным местам специальной химией из автомобильного магазина. Сначала антиржавчиной очистить до железа, а потом антигравийным спреем закрасить «болячку».

Самые внимательные берут малярную кисть, разводят пусть даже жидкое хозяйственное мыло и прочищают все труднодоступные места вокруг колес и разных деталей. А для очистки тормозных механизмов используют специальные спреи.

Витамины для мотора

Раз уж добрались до химии, то вот еще совет от автомехаников: используйте присадки для топлива. В фирменных сервисах при плановом техобслуживании их обычно заливают, но лучше делать это еще чаще. Для дизеля - вообще не обсуждается, сами знаете, топливо у нас не ахти. Есть специальные комплексы 3 в 1, которые выводят влагу из солярки, не дают ей загустевать на морозе и промывают топливную систему. Для бензина тоже есть специальные промывки топливной аппаратуры, они удалят нагар, смажут систему и даже повысят мощность. Это не выдумки, химия действительно на такое способна, главное - выбрать фирменные составы.

Дыши глубже

Кондиционер - вот где сборник для грязи и бактерий. Влага, конденсат, пыль, грибок - все это при включении кондиционера и печки летит прямиком в легкие, люди нередко из-за этого заболевают. Но сейчас есть специальные банки со шлангами, позволяющие прочистить как раз эти места от болезнетворных микробов и прочей грязи.

И включайте иногда кондиционер даже зимой, пусть он будет в рабочем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автомобилисту важно знать все!
Означает ли потемневшее масло, что у вас проблемы с двигателем? Какие документы должны быть при себе у каждого водителя? Куда обратиться с сообщением о неработающем светофоре? Проверьте свои знания с помощью теста и узнайте ответы на все вопросы
Национальный автосоюз: Мы дико переплачиваем за парковки, за системы слежения, за таможенный сбор
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал kp.ru введение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года и иные новейшие сборы...
Новости 24
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины
В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году
Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко
Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине
Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой
"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России
Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши
Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета
В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Журналиста Голунова признали потерпевшим
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»
В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы
В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях