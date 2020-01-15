Тачка на прокачку

Лет десять назад стали расти как на дрожжах школы экстремального и контраварийного вождения, в которых автогонщики учили водителей ездить активно. И начинали они чаще всего со знакомства водителя с его собственной машиной. Ставили флажок где-то на автодроме, просили разогнаться перед ним до 60 или 80 км/час, а потом ударить по тормозам и измерить, сколько метров машина будет тормозить до полной остановки. Часто для многих это становилось шоком... И уже после пары таких приемчиков человек прозревал и начинал держать хорошую дистанцию до бампера впереди едущей машины на дороге.

Сам себе инструктор

Понятное дело, что глазомер у всех разный, как и реакция, поэтому Владимир Бахарев из экспертного центра «Движение без опасности» рекомендует считать не метры, а секунды. Дистанция должна быть такой, чтобы до машины спереди, если она вдруг встанет на месте, вы ехали три секунды. За это время точно успеете среагировать.

Полезный совет: найдите большую свободную площадку и аккуратно попробуйте торможение. Только без людей, машин и препятствий рядом, на абсолютно пустой площадке, парковке, автодроме. Сначала закладывайте на торможение метров 40 - 50 для верности. Вы и правда многое для себя откроете заново...

Спички в колеса

Многим хочется убедиться, что шины хорошо держат дорогу. Колеса часто менять - дорогое удовольствие, но есть специальные нормы. Глубина протектора должна быть на летней шине не меньше 1,6 мм, на зимней - минимум 4 мм. Спичкой, скрепкой, монеткой - измерить можно чем угодно. Сначала засуньте в бороздку на протекторе, а потом приложите к линейке.

Если шина лысая, машина будет хуже слушаться руля и хуже тормозить. А у гаишника появится полное право оштрафовать водителя на 500 рублей: стершиеся шины считаются неисправностью машины. А вот за использование шин не по сезону наказания так и не придумали.

Смотрим снизу

И ужасаемся. Если кузов машины водитель худо-бедно моет или протирает, то днище никакого ухода не видит. А на дворе зима, на дороге соль, реагенты. Грязь, лед, перепады температуры и агрессивная химия буквально разъедают днище, подвеску, тормозную систему.

Если вы попросите на автомойке при мастерской как следует пролить машину из распылителя снизу, а потом загоните ее на подъемник, то своими глазами увидите очаги ржавчины, сбитую краску и более серьезные повреждения. Чтобы все не сгнило, хорошо бы пройтись по проблемным местам специальной химией из автомобильного магазина. Сначала антиржавчиной очистить до железа, а потом антигравийным спреем закрасить «болячку».

Самые внимательные берут малярную кисть, разводят пусть даже жидкое хозяйственное мыло и прочищают все труднодоступные места вокруг колес и разных деталей. А для очистки тормозных механизмов используют специальные спреи.

Витамины для мотора

Раз уж добрались до химии, то вот еще совет от автомехаников: используйте присадки для топлива. В фирменных сервисах при плановом техобслуживании их обычно заливают, но лучше делать это еще чаще. Для дизеля - вообще не обсуждается, сами знаете, топливо у нас не ахти. Есть специальные комплексы 3 в 1, которые выводят влагу из солярки, не дают ей загустевать на морозе и промывают топливную систему. Для бензина тоже есть специальные промывки топливной аппаратуры, они удалят нагар, смажут систему и даже повысят мощность. Это не выдумки, химия действительно на такое способна, главное - выбрать фирменные составы.

Дыши глубже

Кондиционер - вот где сборник для грязи и бактерий. Влага, конденсат, пыль, грибок - все это при включении кондиционера и печки летит прямиком в легкие, люди нередко из-за этого заболевают. Но сейчас есть специальные банки со шлангами, позволяющие прочистить как раз эти места от болезнетворных микробов и прочей грязи.

И включайте иногда кондиционер даже зимой, пусть он будет в рабочем состоянии.