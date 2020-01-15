2020-01-14T15:24:56+03:00
Авто

Двадцать без двадцати

Безнаказанное превышение на 20 км/час в этом году явно запретят
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Безнаказанное превышение на 20 км/час в этом году запретят.Безнаказанное превышение на 20 км/час в этом году запретят.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Разговоры об устранении вот этого пробела в законодательстве, когда нарушение есть, а наказание за него отсутствует, ходят давно. В Госавтоинспекции неоднократно говорили, что водитель не должен разгоняться быстрее положенной скорости. В городах и селах это 60 км/час, на трассе - 90 км/час. Иногда 110 или даже 130, если речь идет об автомагистралях. А нештрафуемая разница в 20 км/час сверху - это тоже нарушение, и этот недостаток в законе надо устранить. Сделать, как раньше, потому что погрешностью прежде было превышение лишь на 10 км/час.

В сентябре прошлого года замначальника ГИБДД России Владимир Кузин говорил, что в МВД уже поддержали идею снизить порог как минимум до 10 км/час, необходимые поправки разработают и внесут в следующую редакцию Административного кодекса.

Противники говорят о том, что нынешние «плюс 20» - это защита водителя от неточности спидометра и самих приборов измерения, если ее убрать, то люди будут чаще получать штрафы. Столь непопулярную меру вводить не хочется.

Скорее всего, точку в деле поставит необходимость соблюдать условия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», требующего сократить к 2024 году смертность в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Уже сейчас видно, что по итогам прошедшего года не везде достигнуты нужные показатели. В конце 2019-го замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин называл 10 субъектов РФ в числе отстающих. Это Калмыкия, Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Рязанская, Тамбовская области. Если так пойдет и дальше, то в ход пойдут самые разные меры по повышению безопасности на дорогах.

Кстати, в Москве, где уровень смертности на улицах значительно сократился за последние годы, все равно планируют снижать разрешенные скорости и увеличивать контроль их соблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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