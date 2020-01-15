Нефтяникам затянули ручник

За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо - на 2,4%, такие цифры приводит Росстат. Рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008-го, а дизельного топлива - с 2009 года.

Причин сразу несколько. Во-первых, топлива у нас производится много, никакого дефицита нет. По данным Минэнерго, объем производства топлива в декабре вырос в среднем на 2%. Раньше из-за реконструкции нефтеперерабатывающих заводов периодически возникал недостаток топлива, цены на него реагировали. Теперь программа перевооружения предприятий закончилась, на АЗС повсеместно продается топливо пятого класса.

Во-вторых, в Федеральной антимонопольной службе причиной сдерживания роста цен на бензин называют меры правительства, компенсирующие нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта. Есть такой демпфирующий механизм, чтобы нефтяные компании не стремились отгрузить топливо за границу и обменять на евро, а продавали его здесь и за рубли. Такой подход помог сдержать подорожание топлива на 15%, считают в Минфине.

В наступившем году рост цен на моторное топливо тоже не должен превысить темпы инфляции, он прогнозируется на уровне 3 - 4%. В Минэнерго рассчитывают, что даже скачок цен на нефть не вызовет подорожания. Автозаправщикам такое положение дел не нравится, но они выкручиваются, зарабатывая больше не на топливе, а на продаже дорогих булочек, кофе и всякой автохимии. Хотите сэкономить - покупайте товары для машин не на АЗС, а в гипермаркетах или интернет-магазинах: там моторные масла, незамерзайка, автошампуни и прочая мелочевка стоит куда дешевле.

ЦИФРЫ

В полном баке - больше двух тысяч

По данным на конец декабря, средняя цена литра 92-го бензина составляла 42,5 рубля, 95-го - 46,5 рубля, 98-го - 54 рубля, дизельного топлива - 47 рублей. Получается, за полный бак объемом 50 л придется отдать 2300 рублей.

До цен на топливо в США мы уже доросли, но в большинстве европейских стран бензин продолжает быть в полтора-два раза дороже нашего.