Улитку ждет любовная страсть, а Бобра - удачная карьера

Мы привыкли ориентироваться на различные восточные предсказания. А ведь у славян, как уверяют астрологи, был свой гороскоп! И по идее он должен быть нам ближе и понятнее. Так давайте посмотрим, что обещает нам славянский гороскоп.

МЕДВЕДЬ

(10 декабря - 9 января)

В этом году Медведь - сама сила и стойкость. Он главная опора семьи и коллег по работе. Знает, как найти ключик к каждому: где-то поднажмет, где-то подсластит ситуацию медом. Однако стоит помнить, что Миша все делает ради высокой цели. Если подписываешься с ним в одну команду, придется идти до конца, чего бы это ни стоило. Потапычу важно знать, что рядом с ним преданная команда. Год должен порадовать Медведя деньгами и благосклонностью начальства.

РОСОМАХА

(10 января - 9 февраля)

Росомаха - из числа трудолюбивых и ответственных. Когда перед ней возникает высокая цель, она способна позабыть обо всем на свете. Домашние и друзья могут взгрустнуть: нашей героине не до них. Но надо не грустить, а принимать меры - показать свою любовь и заботу.

Есть вероятность, что романы в этом году не обойдут Росомаху стороной. Но для этого надо будет опять-таки суметь отвлечься от работы.

ВОРОН

(10 февраля - 9 марта)

Ворон - птица наблюдательная. Он знает свое дело и всегда в курсе общей ситуации. Если надо справиться с задачей, требующей логики, анализа и кропотливой работы, лучше исполнителя не сыскать. Ворон не устанет от долгоиграющего проекта и не потеряет бдительности и интереса. Мало того, Ворон способен научиться получать удовольствие от самой странной работы! И да, в этом году Ворон, скорее всего, обзаведется семьей.

ГОРНОСТАЙ

(10 марта - 9 апреля)

Горностай - существо быстрое и юркое. Он с блеском справляется с обилием задач и многое способен держать в поле зрения. Острый ум и скорость реакций делают его незаменимым. Такие работники на вес золота!

У Горностая прошлый год, скорее всего, был отмечен заботой о других. Сейчас настало время взять паузу и подумать о себе. Наверняка Горностай придумает себе новые дела и будет с азартом погружаться в новую для себя сферу.

ЖАБА

(10 апреля - 9 мая)

У Жабы великие планы на этот год. И то хочется делать, и это. Ей кажется, что она способна удержать в голове все. Но это совсем не так. Распыляться не стоит. Необходимо выбрать несколько главных дел, и уже к ним приступить со всей ответственностью. Иначе это будет сродни стрельбе из пушки по воробьям. Шума много, а результата мало.

Зато на личном фронте все будет в лучшем виде - море ярких чувств, которые окрылят.

КУЗНЕЧИК

(10 мая - 9 июня)

Кузнечик всегда готов прийти на помощь. Увы, многие не прочь использовать это в своих целях. Кузнечику необходимо быть строже с коллегами и лучше блюсти свои интересы.

С ним непросто работать рядом: он предъявляет завышенные требования и к себе, и к коллегам. Последним не всегда это нравится. А вот начальство в восторге - все под железным контролем.

В этом году Кузнечика ждут некоторое изменение имиджа, путешествия и новые творческие вершины. Неплохо складывается и ситуация в личной жизни.

ХОМЯК

(10 июня - 9 июля)

Хомяк - существо запасливое, хозяйственное. Он всегда обеспокоен завтрашним днем. И это основа его благосостояния. Стоит положиться на ситуацию и делать, что должно: звезды вполне благосклонны к Хомяку. При этом в трудную минуту он всегда проявит участие и внимание, окажет помощь. В этом году ему также придется не раз выполнять роль миротворца и задабривать конфликтующие стороны. И это окупится с лихвой.

В этом году у Хомяка возможны счастливые семейные хлопоты.

УЛИТКА

(10 июля - 9 августа)

Улитку некоторые принимают за лентяя. Но это ошибочное мнение. В этом году наша героиня не собирается отсиживаться в раковине. Ее ждет настоящий любовный фейерверк!

В работе все спорится. Ведь Улитка, витая в высоких материях, порой придумывает такое, что у других вызывает профессиональную зависть. Именно поэтому Улитка получит немало предложений, связанных со сменой места работы.

МУРАВЕЙ

(10 августа - 9 сентября)

Муравей в этом году наконец-то отважится сконцентрироваться на личных отношениях. Ему как глоток воздуха необходимы новое увлечение, свежие эмоции, любовная встряска. И он все это получит! Мало того, вполне вероятно, что одна из романтических встреч окажется судьбоносной. И некоторых Муравьев ждет пополнение в семействе.

Сложнее с работой. Ну как найти на все время? Часть дел Муравей может запустить. Но эти провалы роковыми точно не назовешь.

ХРУЩ

(10 сентября - 9 октября)

Хрущ - жук чуткий и, если так можно выразиться, хитрый. Он умеет мгновенно оценить ситуацию. Когда надо - он на виду. Но может и спрятаться в случае опасности. Это качество поможет избежать неприятностей и не влипнуть в щекотливые истории. Хрущ удивительно дипломатичен. Так что, если нужен совет, как быть, это к нему.

В работе у него полный порядок. А вот за здоровьем придется последить, нелишне будет уделить внимание профилактической медицине и побывать на курорте.

БОБЕР

(10 октября - 9 ноября)

Бобер удвоит старания, займется своим имиджем и всем докажет, что он ого какой молодец! Рвение, старание, труд - это главные качества Бобра на нынешний год. Его голову озарят крутые идеи, которые позволят ему заслужить авторитет коллег. И вообще, скорее всего, Бобра ждет продвижение по служебной лестнице или же смена рабочей позиции. В личной жизни Бобра все будет ровно, без каких-либо кардинальных изменений.

ПЕС

(10 ноября - 9 декабря)

Пес весь прошлый год вкалывал за двоих. Такое старание не может остаться незамеченным: руководство наверняка отметит достижения. Впрочем, в нынешнем году Пес явно настроен взять паузу и чуть притормозить с рабочим рвением. Он решит больше времени уделять семье, близким. И вообще почувствует, что жизнь прекрасна и удивительна. Пес обратит свой взор в сторону противоположного пола и станет наслаждаться вниманием и заботой. Серьезными эти увлечения назвать трудно - они будут яркими, но, скорее всего, непродолжительными.