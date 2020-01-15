Трудоголику роды не помеха

В интернете можно найти сообщества, где желающие приводят случаи из жизни, делятся мыслями или советами. Рассказывают и веселые, и странные вещи.

«В операционной меня готовят к операции медсестра и анестезиолог. Уложили на стол. Вдруг у одной из них звонит телефон, а там хирург спрашивает:

- Как у вас дела?

- Уже стол накрыт, мы вас ждем! - последовали ответ».

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«Моя партнерша по бизнесу - трудоголик. Настолько трудоголик, что во время телефонного разговора она бросила фразу: «Мне сейчас не очень удобно говорить, я рожать еду. Через час перезвоню». И ведь перезвонила!»

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«Меня всегда удивляет, как одеты зарубежные звезды: то шубы с босоножками, то короткие шорты с сапогами, то теплая шапка с майкой на лямках... Что, блин, у них с погодой там творится?»

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«Мечтаю, чтобы все люди рождались с одинаковой внешностью. А потом она бы менялась в зависимости от их поступков. Сделал доброе дело, держи красивые глаза или идеальную фигуру. Обидел кого-то, будешь с огромным носом или кривыми ногами. Неправильно это, когда внешняя красота не обоснована».

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«Когда меня бесит телереклама, но переключать канал лень, я представляю, что каждый рекламный слоган относится к презервативам. И теперь фразы «Папа может!», «Работают до 10 раз дольше» и даже «Секрет энергии кота Бориса» зазвучали по-новому».

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«Мы с братом - погодки, и нас водили в разные сады. Один находился рядом с маминой работой, другой - с папиной. И так получилось, что новогодний утренник у нас совпал. На семейном совете родителями было принято решение разделиться. Мама сшила мне костюм Красной Шапочки, а брату - мушкетера. В день икс мы, счастливые, прибыли на праздник... перепутали пакеты... До сих пор посмеиваемся, когда смотрим на фотографию брата в юбке с передником и в красном чепчике. А мне повезло больше, девочка-мушкетер смотрелась необычно».

С сайта www.vk.com/overhear.