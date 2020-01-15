Приключения сорванца, путеводитель по грибам и битва фиксиков

Мони Нильсон «Цацики идет в школу»

«Самокат», 2019 г.

Согласитесь, очень странной должна быть семья, в которой мальчика назвали в честь любимого блюда греческой кухни. Да еще и дважды упоминают его в имени. Итак, герой этой книги - Цацики-Цацики Юхансон. По словам мамаши (именно так она сама хочет, чтобы ее называли), Цацики - сын ловца каракатиц. Но папу он никогда не видел. Впрочем, ему и с мамой очень хорошо. Ведь она совершенно невероятная...

Теперь Цацики пошел в школу. Ему попался отличный сосед по парте. Он и Цацики тут же решили, что их учительница - пришелец с другой планеты!

Мони Нильсон - шведская писательница, которая прославилась благодаря историям про Цацики. Пусть вас не смущают отдельные эпизоды. В этой книге все герои остроумны и находчивы. Они сумеют справиться с порой странным поведением маленьких шведских мальчишек. И сделают это весело и элегантно.

Майя Лазаренская «Дело о белом кенгуру»

«Аквилегия-М», 2019 г.

Мини-пиги стали до того популярными животными, что уже занялись детективными расследованиями. Месье Трюфо, так зовут молодого кабанчика, оказался свидетелем одного разговора и почувствовал, что речь идет о нарушении закона. И угадал!

Городской зоопарк давно мечтал обзавестись белым кенгуру. Его искали по всему свету и вот наконец нашли. Но редкое животное похитили прямо из клетки. Малыш Трюфо берется расследовать это запутанное дело. Он умен, обладает хорошим слухом и вообще его миниатюрный рост позволяет ему быть незаметным. Кроме того, согласитесь, мало кто заподозрит в свине детектива.

На помощь Трюфо приходит девочка Тина. Читатель будет с интересом следить за их приключениями и частенько посмеиваться. В финале же каждый сможет узнать шифр знаменитого поросенка и попробовать с его помощью написать тайное послание.

Нежные иллюстрации к книге сделала художница Анаит Гардян.

«Царевны. Соня и Радужный водопад»

ИД «Комсомольская правда», 2020 г.

Сонцарство - прекрасный мир. Здесь царит гармония. Но однажды царевна Соня (героиня известного мультсериала «Царевны») случайно разбивает шкатулку со сном. И теперь все в опасности: равновесие между миром грез и реальностью нарушено, а жители царства заснули крепким сном. Царевне, ее другу Мише и придворной кошке Матреше необходимо добраться до Радужного водопада, чтобы спасти царство. Путь туда лежит через запретные земли, где на свободе гуляют страшные сновидения. Да еще и Баба-яга преследует путешественников. У нее свои коварные планы… Новая книжка в коллекции «Комсомолки» рассказывает предысторию Сони, одной из пяти юных волшебниц, которая только начинает осваивать настоящую магию.

Книга ненавязчиво учит юных читателей доброте, взаимовыручке, самообладанию, пониманию того, что часто приходится брать ответственность на себя, чтобы помочь друзьям.

«Фиксики против кработов»

ИД «Комсомольская правда», 2020 г.

Продолжение истории про маленьких человечков, без которых техника в доме не смогла бы нормально работать. Кажется, случилось страшное! О существовании фиксиков стало известно бывшей однокурснице профессора Чудакова Эрике. И она вызвала Гения Евгеньевича на дуэль. У Эрики есть причины злиться на профессора: когда-то ученый нечестно победил в конкурсе научных изобретений. После этого друзья поссорились и не встречались много лет. Сейчас Эрика тоже видный ученый. Она узнала, что в прошлом победить Чудакову помогли фиксики. Уж теперь она поквитается с ним сполна! Дуэль и только дуэль!

Но, конечно же, в этом новом научном противостоянии профессору будут помогать маленькие человечки, а Эрике - кработы - маленькие механизмы, похожие на крабов. У них шесть конечностей, и они очень шустрые. Есть ли у фиксиков шанс? Все ответы - на последней странице

Лилиана Фабисиньска «Грибы. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов»

РОСМЭН, 2019 г.

Грибы - настолько важные товарищи, что в науке биологии выделены в отдельное царство. Они не относятся ни к флоре, ни к фауне, потому что сочетают в себе признаки и того и другого. Например, имеют хитин, как некоторые животные.

В книге собраны самые интересные факты о грибах. Возраст самых древних ископаемых остатков грибов - 460 - 480 млн лет! То есть они, может, лично были «знакомы» с динозаврами! На нынешний момент биологи описали свыше 100 тысяч грибов. И это далеко не все. Ученые считают, что смогли пока выявить лишь 7 процентов грибов.

Книга «Грибы. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов» - настоящая энциклопедия. В ней автор рассказывает, как определять грибы, как собирать и как готовить. Читатели узнают не только грибах, которые растут в лесу, на деревьях или в домах на специальных фермах. Речь также пойдет о чайном грибе камбуча. Авторы уверяют, что его тоже можно вырастить самим, и предлагают попробовать, следуя пошаговому рецепту.

Самые любознательные смогут изучить плесень, провести эксперимент и узнать, при каких условиях этот вид грибов развивается быстрее.

Тамара Крюкова «Калоша волшебника»

«Аквилегия-М», 2019 г.

Классик современной детской литературы Тамара Крюкова, написавшая множество добрых книг для детей и подростков, представляет свое новое произведение. На этот раз главным героем ее книги становится обыкновенная лаковая калоша. Впрочем, нет, она не совсем обыкновенная. Ведь ее потерял рассеянный волшебник. А уж если ты долгое время находился рядом с волшебником, то и сам волей-неволей научишься творить чудеса.

Но колдовать на пустом месте, без цели глупо. Поэтому калоша выбирает тех, кому срочно необходима помощь. Например, мальчик Гарик ломает все, что попадает к нему в руки. Правда, он считает, что делает это с исследовательскими целями. Мудрая калоша находит способ показать мальчишке, что это вовсе не так. Еще она поможет девочке Насте справиться с обжорством, а Юле - с жадностью. Витю познакомит с самым настоящим джинном. Рассказы оказывают ненавязчивое, но очень эффективное дидактическое воздействие. После прочтения вряд ли кто из детей решит действовать так, как герои Крюковой.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Актриса Елена ЗАХАРОВА:

Отдыхаю под Евгения Онегина

- В детстве я много читала. Ездила на репетиции ансамбля на метро и постоянно брала с собой книгу. Много мне вслух читали мои родители. В числе любимых книг детства - приключения Незнайки Николая Носова. Из которых больше всего потряс мое воображение «Незнайка на Луне».

В подростковом возрасте запоем читала книги «Кортик. Бронзовая птица» Анатолия Рыбакова и «Человек-амфибия» Александра Беляева.

Из детства и на всю жизнь оказался Пушкин. У него есть произведения для любого возраста. В детстве и юности я, конечно, не могла оценить его в полной мере, тогда меня интересовал сюжет. Повзрослев, я понимаю, что его произведения - это особый смысл, слог, это музыка. Для меня Пушкин - отличный способ расслабиться. После репетиций возьму «Евгения Онегина» - и все, отдыхаю, очищаюсь.

Книг у нас в семье много, и я постоянно их покупаю. Упор на детские книги - сказки, стихи. Дочка, ей сейчас два года, сама мне книги приносит и призывает ей почитать.