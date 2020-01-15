Национальный космический центр: здание будет в форме орбитальной станции

Я стою перед котлованом, размером с футбольное поле. По нему снуют зеленые вагончики инженерных служб. Рядом на ограду прикручены плакаты – что будет на этом месте. Слева – глухая стена Космического центра имени Хруничева. Справа через дорогу – Москва-река.

Гендиректор Центра Алексей Варочко машет рукой в сторону котлована:

- В 2022 году стройка должна быть закончена. А в 2023-м сюда все должны переехать.

Нас, членов Общественного совета Роскосмоса, привезли на режимную территорию, куда обычному журналисту пока доступа нет. Так что я воспользовался «служебным» положением, чтобы рассказать, чем должна закончится очередная грандиозная столичная стройка.

Центр Хруничева потеснится

Когда года полтора назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые заговорил о создании в Москве Национального космического центра (НКЦ), помню сколько было саркастических комментариев. Мол, космические деньги нужно вкладывать в строительство новых ракет, а не в высотку в форме ракеты в Филях. Как обычно, когда не слишком вдумчивая публика успокоилась, все оказалось не совсем так. Вернее, совсем не так. И за НКЦ стоит, как оказалось, и современная логика, и здравый экономический расчет.

Начну с экономики. Научно-производственный центр имени Хруничева – одного из главных наших космических предприятий – имеет миллиардные долги перед банками.

И отдавать их пока нечем – пуски ракет «Протон», которые здесь изготавливают, за последние несколько лет сокращены. В 2019-м стартовало только пять «Протонов-М». А перспективная «Ангара А5» пока на этапе летных испытаний. Понятно, что в такой ситуации свести концы с концами у предприятия получится не скоро. А ведь нужно модернизировать производство под новую ракету.

И тут, оказывается, Национальный космический центр – шанс для Центра Хруничева исправить ситуацию. Здание НКЦ строится за счет денег столицы. Но после того, как строительство будет завершено, вся махина – 250 тысяч квадратных метров - будет передана на баланс Центра Хруничева. Часть помещений будет сдаваться, а вырученные средства пойдут на погашение долгов.

Мы петляем на микроавтобусе по территории завода. Пейзаж, увы, после 90-х привычный. Часть зданий – с осыпавшейся штукатуркой, с серыми, давно не мытыми окнами. Современное производство не требует таких площадей.

- Но все равно мы должны все корпуса отапливать и охранять, - объясняет Алексей Варочко. - Сейчас на территории предприятий работает не более 60 человек в пересчете на гектар площади. После создания НКЦ и передачи части площадей для развития научно-производственного кластера, плотность работников на производственной территории Центра Хруничева будет уже 175 человек на гектар. А это соответствует мировым стандартам производства.

Всего на производственной территории Центра Хруничева и в комплексе зданий НКЦ будет работать около 20 тысяч работников космической отрасли. 12 тысяч – это сотрудники предприятий и организаций, находящихся сейчас в Москве по разным адресам. 8 тысяч – сотрудники центра Хруничева.

На высвобождаемой территории создадут филиал особой экономической зоны «Технополис Москва». Для космических организаций, которые переедут в Центр, будет возможность получения специального льготного статуса. Тоже экономия.

Все в одном

Теперь про пользу для космической отрасли.

- У нас нет задачи физически собрать все космические предприятия столицы на одну площадку, - объясняет Дмитрий Шишкин, директор департамента развития персонала и развития проектов Роскосмоса. – Задача Национального космического центра - обеспечить интеграцию науки, промышленности и образования. Из 30 московских организаций, входящих в структуру Роскосмоса, переедут в Фили только 18. В том числе, головной офис Роскосмоса, Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, Роскосмосбанк.

Здесь же создадут объединенный отраслевой информационный центр. В его составе будут ситуационный центр, центр управления полетами, центр обработки данных.

Будет сформирован научно-образовательный комплекс. Откроются космические лаборатории, базовые кафедры опорных космических вузов – Бауманки, МАИ. Для подготовки ученых и инженеров создается Центр сетевых магистерских программ и аспирантур.

Плюс - профильный детский технопарк, корпоративная академия Роскосмоса, конгрессно-деловой центр. А еще Центр диверсификации производств.

Что получит город?

Выгода такого проекта для Роскосмоса понятна: это и финансовая экономия, и концентрация ресурсов в одном кулаке. Мне же кажется, тут еще важно создание инфраструктуры для молодых людей, увлеченных космосом. Когда крутые выпускники Бауманки приходят на космические предприятия и видят седых конструкторов, по старинке стоящих за кульманами (не поверите, но такие отделы еще сохранились), энтузиазм как-то очень быстро выветривается.

Но, похоже, для города выгода тоже немалая. Еще лет десять назад здесь был глухой заводской район с заброшенными берегами Москва-реки. И это рядом с красивым и ухоженным парком. Теперь же будет современное стильное пространство с «космическим» зданием в центре. Нет, оно будет не в форме ракеты. А в форме… космической станции. Основной модуль – высотка в 40 этажей, затем длинная галерея, на которую будут «нанизаны» еще четыре десятиэтажных корпуса. А общая длина – целый километр.

Понятно, что будут зоны с особой охраной – там, где расположатся космические КБ. Но будет и большой конгресс-центр, и выставочный комплекс. Таких зданий столице катастрофически не хватает. Древний по современным меркам «Экспоцентр» на Красной Пресне. Ну и выставочный комплекс «Крокус» на МКАД. Это в общем-то и все. Города поменьше и менее знаменитые и то неплохо зарабатывают на международных выставках.

Но это еще не все. Вокруг здания НКЦ должна забурлить авиационно-космическая жизнь.

- 60 процентов территории, освобождаемой Центром Хруничева, займет научно-производственный кластер Москвы. Бывшие здания цехов, котельной, сооружений решено не сносить – все-таки заводу уже более ста лет и все эти объекты имеют большое значение, - продолжает Дмитрий Шишкин. – Здания будут реконструированы, будет творчески переосмыслено сохраняемое историческое пространств – так, как это было сделано в проекте дизайн-квартала завода «Флакон» или при создания гастромаркета «ДЕПО» на территории бывшего троллейбусного парка.

Но только в отличие от модных фудмаркетов, в первую очередь обновленные здания будет предложено заселить предприятиям, так или иначе связанным с космонавтикой и авиацией – частным компаниям, стартапам, конструкторским бюро. Переговоры с потенциальными резидентами уже идут.

Что с транспортом? Будут ли пробки?

В космическом комплексе в Филях будут работать десятки тысяч человек. Еще тысячи будут приезжать на выставки и на конгрессы. Значит, ожидаются автомобильные пробки? Создатели НКЦ меня уверяют, что и об этом подумали. В планах правительства Москвы строительство двух мостов через Москва-реку в этом районе – автомобильного и пешеходного. Рядом в пешей доступности – станция метро Мневники.