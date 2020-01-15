Миллион «лайков» за час: Пышная грудь Ким Кардашьян в крошечном бикини взорвала Инстаграм

Ким Кардашьян отлично знает: самой большой популярностью в Инстаграме пользуются ее фото в купальнике или в нижнем белье. И поэтому регулярно балует поклонников своими аппетитными формами, снятыми в разных ракурсах. Неудивительно, что последний снимок в бикини, который 39-летняя модель выложила на своей страничке, моментально стал хитом Инстаграма. Всего за час снимок Ким в розовом купальнике набрал миллион «лайков» и сотни тысяч комментариев.

На фото Кардашьян не делает ничего особенного – она просто снимает селфи, сидя в купальнике перед зеркалом в гардеробной. Видимо, секрет успеха снимка – в миниатюрном бюстгальтере, который едва прикрывает пышную грудь брюнетки. «Бомба», «Огонь», «Вот это фигура», - пишут поклонники в комментариях.

kimkardashian Always packing

Судя по всему, Ким собирается в очередной отпуск и пакует чемоданы. Рядом с ней лежат еще два крошечных бикини серого и персикового цвета, также слишком маленьких, чтобы полностью закрыть ее бюст.

В последнее время гораздо чаще, чем в купальниках, Ким фотографируется в утягивающих трусах. Она выпустила коллекцию нижнего белья для коррекции фигуры и не устает рекламировать его на собственном теле. Кажется, предприимчивая Кардашьян способна заработать на чем угодно: модель уже сколотила состояние на производстве духов и косметики, а теперь решила нажиться на утягивающих панталонах, уверяя, что именно они – секрет ее тонкой талии и плоского живота.

kimkardashian A little late but Happy New Year

Более того, звезда Инстаграма решила сделать деньги еще и на… скотче. Но не на банальной канцелярской клейкой ленте, а на специальном пластыре для подтягивания бюста. Ким запустила в продажу ленту для поддержки груди SKIMS – в нескольких вариантах, разных оттенков. И, разумеется, уже продемонстрировала новинку на собственном бюсте.

К слову, не так давно модель посетовала в соцсетях, что за последний год она поправилась на целых 8 килограммов. Поклонники недоумевают: и где же они? Видимо, все набранные килограммы отложились у Кардашьян в правильных местах - в бюсте и на ее знаменитой попе. Тем не менее, Ким твердо намерена похудеть и теперь вместо одной тренировки в день устраивает две.