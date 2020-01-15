Дочь Волочковой провела новогодние каникулы с отцом и его любовницей

О том, что бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин встречается с телеведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой стало известно еще в прошлом году.

Елена стала появляться со своей падчерицей на светских премьерах. Как выяснилось, Ариша переехала жить к отцу.

- Это я попросила Игоря, который ранее встречался с дочерью раз в полгода, побыть отцом. Плюс Арише удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа, - объясняет Анастасия Волочкова.

К любовнице мужа Анастасия отнеслась настороженно, особенно когда узнала, что Вдовин делает ей дорогие подарки — украшения, наряды.

- Он одаривает своих любовниц, тратит мои деньги, мои три миллиона долларов, которые занял больше десяти лет назад, но так и не вернул, - посетовала в беседе с «КП» артистка.- Вдовин в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. Вдовин - мыльный пузырь, альфонс.

Новогодние праздники 14-летняя дочь балерины провела не с мамой в Таиланде, а в Хельсинки с отцом и его возлюбленной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние праздники 14-летняя дочь балерины провела не с мамой в Таиланде, а в Хельсинки с отцом и его возлюбленной.

Балерина объясняет: у дочки переходный возраст, им порой сложно понять друг друга.

- Арише тяжело, как детям всех известных людей. В школе, когда все узнают, кто у нее мама, начинаются удивленные, восхищенные, завистливые возгласы: «Вау, у тебя мама Анастасия Волочкова!» Аришка этого стесняется, — рассказывает балерина в своей книге «Плата за успех».- Она сразу говорит: «Я хочу все сама. Я не хочу, чтобы думали, что я достигла чего-то только потому, что ты у меня такая мама, и что твое имя за меня все делает». И мне нравится эта реакция, она правильная.