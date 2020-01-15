Новая жена Сергея Шнурова стала копией его бывшей супруги Матильды

Сергей Шнуров и поэтесса Ольга Абрамова сыграли свадьбу в 2018 году. Новая избранница музыканта ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется с ним на публике. Более того, 46-летний лидер группы «Ленинград» практически не светит 28-летнюю жену в Инстаграме. Фото Ксении Собчак появляется на его странице в соцсети чуть ли не чаще, чем снимки Ольги. Да и на тех редких кадрах, которые нет-нет, да и промелькнут, супруга артиста прикрывает лицо волосами или позирует, спрятавшись за его спиной.

Сейчас супруги путешествуют: зимние каникулы пара проводит на Карибских островах. В отпуске Шнуров решил поделиться редким снимком своей половинки. Каково же было удивление поклонников, когда на фото в Инстаграме рокера они увидели… его бывшую жену Матильду. Ну или женщину, которая выглядит точь-в-точь, как она.

Шнуров снял Ольгу издалека на палубе яхты. Его спутница жизни стоит вполоборота к камере и мечтательно смотрит вдаль. Судя по всему, из блондинки Абрамова превратилась в брюнетку: она перекрасилась в более темный цвет и начала завивать локоны. Яркая брюнетка с кудрями – именно такой мы запомнили рядом со Шнуром Матильду, это ее фирменный стиль. И теперь (по крайней мере, на снимке мужа в Инстаграме) Ольга выглядит копией его бывшей жены.

shnurovs Женщина на фото Шнурова очень напоминает Матильду. Но это новая жена музыканта Ольга.

В посте Шнуров посвятил своей новой жене лирические строки, сравнив ее с Жар-Птицей. Судя по всему, музыкант счастлив в браке и не хочет ничего менять в своей жизни. Он стал меньше работать и больше отдыхать, редко появляется на тусовках, предпочитая проводить много времени с молодой супругой.

В одном из интервью Сергей объяснял, почему на всех снимках в Инстаграме у его жены закрыто лицо. По словам Шнурова, его новой супруге просто не нужна популярность.

- А зачем ей это нужно? Чтобы она ходила по улицам, и ее узнавали? - прокомментировал музыкант.

Что же до предыдущей жены Шнурова, то она с головой ушла в работу - Матильда управляет своим рестораном «Кококо». Накануне Нового года она в Инстаграме подвела итоги года уходящего. Экс-супруга музыканта назвала 2019-й «годом одиночества и размышлений».

Эффектная брюнетка с кудрями - фирменный стиль экс-супруги Шнурова Матильды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мой 2019 был самым сложным и контрастным годом из всех моих лет. К концу этого года как никогда я чувствую свою внутреннюю силу, потому что честна с собой, как никогда я знаю, чего хочу, и как никогда стала видеть и чувствовать своих любимых и отделять чужих, - рассказала Матильда Шнурова. В финале поста она призналась, что сейчас в ее сердце живет любовь.