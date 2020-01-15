Выпавший на Старый Новый год снег привел в восторг панду Диндин из Московского зоопарка

Московский зоопарк показал видео, на котором любимица посетителей панда Диндин радуется выпавшему снегу. Ролик был размещен в Instagram накануне Старого Нового года. К слову, к этому празднику для животного подготовили небольшой сюрприз, ставший и игрушкой, и лакомством.

- Обитатели зоопарка уже во всеоружии, чтобы начать отмечать в любой момент: свежие елки в вольерах есть, сугробы наконец тоже появились, а новогоднее угощение у каждого животного по расписанию, - написали сотрудники зоопарка в Instagram .

Больше всех празднику, подаркам и выпавшему снегу радовалась Диндин. В вольере у панды установили ель, которая и стала объектом ее внимания. Животное сначала кружило вокруг дерева, а потом перешла в наступление.

moscow_zoo_official Панда Диндин из Московского зоопарка

- Диндин предновогодняя погода и выпавший обильный снег привели в полный восторг. Самка, казавшаяся последний месяц мечтательной и даже слегка флегматичной, начала носиться по вольеру сломя голову, то и дело кувыркаясь, закручиваясь штопором в снег и радостно круша все на своем пути, - подметили в зоопарке.

Первым делом панда начала обниматься с елкой, раскачивала ее из стороны в сторону, а потом словно почувствовала себя котом и полезла на хвойное. Не удивительно, но под весом Диндин верхушка дерева обломилась, а животное упало в сугроб. Но ее это нисколько не огорчило, потому что ветки елки стали новой игрушкой, а падать "грациозные" панды привыкли.

Стоит ли говорить, что пользователей соцсети ролик привел в восторг? За два дня видео посмотрели больше 35 тысяч человек. Подписчики зоопарка оставили сотни комментарий, называя панду то хулиганкой, то воплощением ловкости.