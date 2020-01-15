2020-01-15T02:51:44+03:00
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Выпавший на Старый Новый год снег привел в восторг панду Диндин из Московского зоопарка

Животное резвилось в сугробах и игралось с елкой, пока не сломала дерево, взобравшись на него [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Выпавший на Старый Новый год снег привел в восторг панду Диндин из Московского зоопаркаВыпавший на Старый Новый год снег привел в восторг панду Диндин из Московского зоопаркаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский зоопарк показал видео, на котором любимица посетителей панда Диндин радуется выпавшему снегу. Ролик был размещен в Instagram накануне Старого Нового года. К слову, к этому празднику для животного подготовили небольшой сюрприз, ставший и игрушкой, и лакомством.

- Обитатели зоопарка уже во всеоружии, чтобы начать отмечать в любой момент: свежие елки в вольерах есть, сугробы наконец тоже появились, а новогоднее угощение у каждого животного по расписанию, - написали сотрудники зоопарка в Instagram .

Больше всех празднику, подаркам и выпавшему снегу радовалась Диндин. В вольере у панды установили ель, которая и стала объектом ее внимания. Животное сначала кружило вокруг дерева, а потом перешла в наступление.

moscow_zoo_officialmoscow_zoo_official
Панда Диндин из Московского зоопарка
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- Диндин предновогодняя погода и выпавший обильный снег привели в полный восторг. Самка, казавшаяся последний месяц мечтательной и даже слегка флегматичной, начала носиться по вольеру сломя голову, то и дело кувыркаясь, закручиваясь штопором в снег и радостно круша все на своем пути, - подметили в зоопарке.

Первым делом панда начала обниматься с елкой, раскачивала ее из стороны в сторону, а потом словно почувствовала себя котом и полезла на хвойное. Не удивительно, но под весом Диндин верхушка дерева обломилась, а животное упало в сугроб. Но ее это нисколько не огорчило, потому что ветки елки стали новой игрушкой, а падать "грациозные" панды привыкли.

Стоит ли говорить, что пользователей соцсети ролик привел в восторг? За два дня видео посмотрели больше 35 тысяч человек. Подписчики зоопарка оставили сотни комментарий, называя панду то хулиганкой, то воплощением ловкости.

Тем временем панда Диндин из Московского Зоопарка уже отметила Старый Новый год и вынесла ёлку...с ринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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