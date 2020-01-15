Весила в 24 года как шестилетний ребенок: Девушка погибла, питаясь пять лет только рисом и перцем

Девушка по имени У Ухань из китайского города Гуйян, провинции Гуйчжоу, погибла после пяти лет строгой «диеты». Вот только в отличие от многих сверстниц, страдающих анорексией или истощением, ее «диета» не была вызвана психологическими проблемами или желанием влезть в свои школьные джинсы. 24-летняя китаянка недоедала, потому что нечего было есть – о судьбе девушки, которая в XXI веке вынуждена была бороться с бедностью за жизнь написали в издании South China Morning Post.

У Ухань росла в бедной семье. Отец тратил почти весь свой скромный заработок на брата девушки. Тому нужны были лекарства – у мальчика врожденное психическое заболевание. Поэтому, когда в 2013 году отца не стало, ответственность за содержание больного брата легла на ее плечи. От государства сестре и брату выделяли пособие в 300 юаней (3 тысячи рублей) в месяц. Девушка не отчаивалась и смогла поступить в училище – за хорошие оценки ей выплачивали стипендию в 7 тысяч юаней (60 тысяч рублей) в год.

Все деньги уходили на жилье, лечение брата, приходилось экономить. Девушка урезала бюджет на еду для себя. Пять лет она ела только отварной рис и острый перец. О У Ухань узнали в местной газете и написали статью о борьбе юной девушки с бедностью. На тот момент она весила 22 килограмма, как ребенок в шесть лет, и уже с трудом могла передвигаться.

- Мои бабушка и папа умерли, потому что у них не было денег на лечение, - сказала она. - Я не хочу испытывать тоже самое - ждать смерти из-за бедности.

После публикации нашлось немало неравнодушных людей, готовых помочь У Ухань. Начался сбор средств, в общей сложности на лечение люди перевели около миллиона юаней (9 млн рублей). Врачи около двух месяцев боролись за жизнь юной китаянки, но спасти ее не смогли – У Ухань умерла 13 января.