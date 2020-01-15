2020-01-15T08:37:08+03:00
В мире

Весила в 24 года как шестилетний ребенок: Девушка погибла, питаясь пять лет только рисом и перцем

У Хуаянь недоедала, чтобы содержать своего родного брата
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В октябре 2019 года девушка уже не могла передвигаться и попала в больницуВ октябре 2019 года девушка уже не могла передвигаться и попала в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Девушка по имени У Ухань из китайского города Гуйян, провинции Гуйчжоу, погибла после пяти лет строгой «диеты». Вот только в отличие от многих сверстниц, страдающих анорексией или истощением, ее «диета» не была вызвана психологическими проблемами или желанием влезть в свои школьные джинсы. 24-летняя китаянка недоедала, потому что нечего было есть – о судьбе девушки, которая в XXI веке вынуждена была бороться с бедностью за жизнь написали в издании South China Morning Post.

У Ухань росла в бедной семье. Отец тратил почти весь свой скромный заработок на брата девушки. Тому нужны были лекарства – у мальчика врожденное психическое заболевание. Поэтому, когда в 2013 году отца не стало, ответственность за содержание больного брата легла на ее плечи. От государства сестре и брату выделяли пособие в 300 юаней (3 тысячи рублей) в месяц. Девушка не отчаивалась и смогла поступить в училище – за хорошие оценки ей выплачивали стипендию в 7 тысяч юаней (60 тысяч рублей) в год.

Все деньги уходили на жилье, лечение брата, приходилось экономить. Девушка урезала бюджет на еду для себя. Пять лет она ела только отварной рис и острый перец. О У Ухань узнали в местной газете и написали статью о борьбе юной девушки с бедностью. На тот момент она весила 22 килограмма, как ребенок в шесть лет, и уже с трудом могла передвигаться.

- Мои бабушка и папа умерли, потому что у них не было денег на лечение, - сказала она. - Я не хочу испытывать тоже самое - ждать смерти из-за бедности.

После публикации нашлось немало неравнодушных людей, готовых помочь У Ухань. Начался сбор средств, в общей сложности на лечение люди перевели около миллиона юаней (9 млн рублей). Врачи около двух месяцев боролись за жизнь юной китаянки, но спасти ее не смогли – У Ухань умерла 13 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лавров рассказал о поэтапном отказе экономики России от доллара из-за агрессивной политики США
Россияне смогут получить консультации по телефону о прохождении диспансеризации
Посол Украины заметил «химию» между Зеленским и Трампом
В Минфине предложили создать в России службу частных судебных приставов
Опубликовано видео попадания второй ракеты в украинский самолет в Тегеране
Демократы предоставят новые доказательства вины Трампа на заседании по импичменту
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человек
«Пентагон против себя применял?»: Синоптики прокомментировали заявление депутата Госдумы о «климатическом оружии США»
Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAX
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
Названы самые фотографируемые локации российских городов
Отец Меган Маркл сообщил о готовности выступить против дочери в суде
В США при аварийной посадке самолет сбросил топливо над начальной школой
SANA: ракетную атаку по военному аэродрому в Сирии совершили ВВС Израиля
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины