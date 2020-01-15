2020-01-15T09:37:12+03:00
Происшествия

В гараже воспитательницы детского сада нашли арсенал оружия

Жительница Подмосковья сдала помещение в аренду и не знала, что стала соучастницей преступления
Юлия САЛЬНИКОВА
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Обыск проходил в рамках другого уголовного дела, не связанного с хранением оружияОбыск проходил в рамках другого уголовного дела, не связанного с хранением оружияФото: Тимур ХАНОВ
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В одном из гаражей кооператива в Подмосковье сотрудники полиции обнаружили целый оружейный склад: карабины, патроны, гранату и даже пистолет-пулемет. У полицейских, которые пришли сюда с обыском в рамках расследования уголовного дела, возникли вопросы к владельцу недвижимости. Ей оказалась 33-летняя женщина, которая работает воспитателем в одном из детских садов. Правда, ответить, откуда в ее гараже целый оружейный арсенал, она не смогла, потому что не заглядывала в помещение длительное время.

С ее слов, гараж она сдала в аренду 53-летнему мужчине. Выходец из Украины не стал, конечно, посвящать в свои планы владелицу недвижимости. С его слов, гараж ему нужен был для автомобиля. Для чего мужчине нужно было столько оружия и успел ли он его применить, выясняют сотрудники полиции.

- Предметы, похожие на карабин «Сайга 410», пистолет-пулемёт ПП-91-СХ, 4 жестяные банки с порошкообразным веществом темно-серого цвета, граната Ф-1 без запала, изъяты, - сообщил источник kp.ru.

Кроме того, в гараже нашли около 400 патронов разной маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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