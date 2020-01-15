2020-01-15T15:02:02+03:00
Общество

Полмиллиона украинцев получили российское гражданство в прошлом году

Это вдвое больше, чем в 2018-м
Александр КОЦ@sashakots
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Двукратный рост, конечно, в первую очередь объясняется упрощенным в прошлом году порядком получения российских паспортов жителями ЛДНРДвукратный рост, конечно, в первую очередь объясняется упрощенным в прошлом году порядком получения российских паспортов жителями ЛДНРФото: Евгения ГУСЕВА
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Эти цифры на заседании комитета Госдумы по делам СНГ озвучила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

- Что касается в целом граждан Украины, у нас в 2019 году приобрели гражданство почти 500 тысяч человек, в прошлом году было только 270 тысяч, - пояснила Казакова. - Прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство.

Двукратный рост, конечно, в первую очередь объясняется упрощенным в прошлом году порядком получения российских паспортов жителями ЛДНР. Благодаря нововведениям, соискатели нового гражданства получили возможность подавать документы, не выезжая из республик. В Ростовскую область нужно ехать только для получения готовых документов. И если раньше муторный процесс приобретения российского гражданства занимал от трех до пяти лет (если делать все по закону), то теперь на все про все уходит два-три месяца.

Впрочем, и здесь пока не все гладко. С одной стороны, из-за низких доходов, не каждый житель ЛДНР может позволить себе эту не бесплатную процедуру. И если на одного человека сумма вполне подъемная, то на всю семью приходится долго копить. С другой, условием для приобретения гражданства является наличие паспорта ЛДНР. А его получить едва ли не сложнее, чем российский.

В России, к слову, миграционные органы его не требуют, достаточно украинского документа. И этим пользуются в том числе жители восточных регионов Украины, решившиеся переехать к родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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