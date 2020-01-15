2020-01-15T15:05:46+03:00
Происшествия

В "Москва-Сити" мужчина с ножом захватил заложницу

Очевидцы вызвали полицию
Семен ЕЛЕНИН
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Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним сейчас работают сотрудники.Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним сейчас работают сотрудники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одну из башен международного делового центра "Москва-Сити" сегодня вызывали полицию. По предварительной информации, в офисе на 13 этаже неизвестный захватил заложников.

- В дежурную часть поступил сообщение о том, что мужчина удерживает женщину, угрожая ей ножом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - На место выехали сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.

Подробности в полиции пока не раскрывают.

- Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним сейчас работают сотрудники. Обстоятельства уточняются.

Похожая история с захватом заложников преступником, вооруженным ножом, произошла на севере Москвы летом 2018-го. Тогда 36-летний Александр Хуторянин вошел в магазин «Дикси» на Большой Академической улице, ударил ножом одну из посетительниц, порезав ей руки и взял ее в заложники. К месту был стянуты спецслужбы и спецназ, оцепили целый квартал. Спустя три часа мужчину удалось задержать. Позже выяснилось, что он страдает психическим расстройством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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