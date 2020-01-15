В "Москва-Сити" мужчина с ножом захватил заложницу

В одну из башен международного делового центра "Москва-Сити" сегодня вызывали полицию. По предварительной информации, в офисе на 13 этаже неизвестный захватил заложников.

- В дежурную часть поступил сообщение о том, что мужчина удерживает женщину, угрожая ей ножом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - На место выехали сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.

Подробности в полиции пока не раскрывают.

- Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним сейчас работают сотрудники. Обстоятельства уточняются.

Похожая история с захватом заложников преступником, вооруженным ножом, произошла на севере Москвы летом 2018-го. Тогда 36-летний Александр Хуторянин вошел в магазин «Дикси» на Большой Академической улице, ударил ножом одну из посетительниц, порезав ей руки и взял ее в заложники. К месту был стянуты спецслужбы и спецназ, оцепили целый квартал. Спустя три часа мужчину удалось задержать. Позже выяснилось, что он страдает психическим расстройством.