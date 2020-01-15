2020-01-15T15:41:09+03:00
Общество

«Пятёрочка» и Pepsico начали «Битву завтраков»

Торговая сеть «Пятёрочка» и PepsiCo запустили совместную акцию «Битва завтраков в «Пятёрочке», главными героями которой станут Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман
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В рамках «Битвы» селебрити представляют свои завтраки – бодрый, быстрый и умный.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.5ka.pepsico.zavtrak2020.ru и до 31 марта 2020 года совершать покупки продуктов партнёра акции - PepsiCo, обязательно предъявляя свою действующую «Выручай-карту». Каждый из завтраков состоит из комбо-набора - сока J7 и продукта на выбор (питьевой йогурт «Чудо», йогурт Biomax, творог «Домик в Деревне»).

Все участники акции гарантированно получат дополнительные 250 баллов на «Выручай-карту» и аудиосообщения на телефон от звёзд. Кроме того, еженедельно в период проведения акции будут проводиться розыгрыши виртуальных сертификатов интернет-магазина Озон на 1500 рублей, промокодов на один месяц подписки в интернет-кинотеатре ТВ-Завр и комплектов домашних пижам и жилеток как у героев рекламной кампании.

«Продуктивный день начинается с хорошего завтрака, и мы позаботились о том, чтобы гости наших магазинов могли выбрать для себя вкусный и полезный утренний перекус. Акция «Битва завтраков» - готовое комплексное предложение для наших гостей. Каждый может выбрать подходящий для себя «звёздный» набор: зарядиться бодростью - как Ольга Бузова, быстро перекусить - как Алексей Воробьёв, или правильно подкрепиться - как Анатолий Вассерман, а в дополнение к этому - получить приятные подарки от селебрити», - отмечает директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Подробные условия акции - на сайте «Битвы завтраков».

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