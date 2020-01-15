2020-01-15T17:23:05+03:00
В мире

Иранский эксперт: Наши системы ПВО были взломаны американскими хакерами

Специалист по международной безопасности Фаршад Гользари рассказал kp.ru, как Тегеран воспринимает трагедию с украинским «Боингом» [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Специалист по международной безопасности Фаршад Гользари рассказал kp.ru, как Тегеран воспринимает трагедию с украинским «Боингом»Специалист по международной безопасности Фаршад Гользари рассказал kp.ru, как Тегеран воспринимает трагедию с украинским «Боингом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В беседе с «КП» иранский журналист и эксперт по международной безопасности Фаршад Гользари рассказал об одной из версий гибели украинского «Боинга-737» восьмого января, которая сейчас циркулирует по Тегерану:

— Факт в том, что, по данным иранских военных, наши системы противовоздушной обороны (ПВО) были взломаны Соединёнными Штатами, — сообщил собеседник «КП».

В то же время, по мнению господина Гользари, новости о «жёстком разгоне массовых демонстраций» (начавшихся после того, как официальный Тегеран признал, что «Боинг» был уничтожен из-за ошибки его ПВО) не соответствуют действительности:

— Это новости некорректны. Демонстрации [в Иране] в связи с гибелью украинского самолёта закончились, говорю вам это как репортёр. Не позволяйте западным медиа себя одурачить, — подчеркнул собеседник «КП», имея в виду, что большинство сведений такого рода появляются в СМИ, жёстко оппонирующих нынешнему Тегерану. — Реальные новости иногда запаздывают, и люди, к сожалению, часто склонны безосновательно доверять западным медиа.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Фрибен, политолог и эксперт по кибертехнологиям:

Без «цифровых следов» такие утверждения голословны

— Это уже третья версия гибели «Боинга-737», появившаяся в Иране. В начале его Управление гражданской авиации ссылалось на «технический инцидент» наподобие пожара в двигателе. Потом генштаб Вооружённых сил признал, что самолёт сбил офицер ПВО КСИР, у которого в напряжённой обстановке было всего 10 секунд на принятие решения (то есть виноват уже человеческий фактор). А сейчас говорят о «хакерах США», из-за атаки которых системы ПВО якобы приняли пассажирский «Боинг» за американскую крылатую ракету.

Возможно ли подобное? Никто не отрицает, что в структуре Вооружённых сил США есть Киберкомандование — проще говоря, боевые хакеры, способные решать очень широкий спектр задач. Но взлом компьютерной системы, как правило, оставляет «цифровой след» — программы-стражи автоматически фиксируют, с каких адресов произошла атака, какие инструменты при этом используются и т.д. Такой аналог «чёрных ящиков» для воздушных судов, без чего объективный анализ любого инцидента невозможен. Если Тегеран готов представить мировому сообществу логи (так называются отчёты с «цифровыми следами», о которых я говорю), то такая версия будет иметь право на существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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