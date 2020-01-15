2020-01-15T19:18:25+03:00
Звезды

Бизнесмен, проигравший деньги Иосифа Кобзона в покер, станет банкротом

Московский арбитражный суд Москвы возбудил дело о банкротстве осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Вагиф Пейсахов.Вагиф Пейсахов.
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По данным следствия, Пейсахов в течение нескольких лет неоднократно брал у Иосифа Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса. Еще шесть лет назад они заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

Вскоре Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги он проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.

Но вернуть деньги фактически оказалось гораздо сложнее, чем определить это решение в суде. Необходимо пройти процедуру банкротства.

Поскольку Иосиф Давыдович скончался полтора года назад, мы попросили его вдову Нелю Кобзон прокомментировать эту историю.

- Иосиф Давыдович был очень отзывчивым и добрым человеком, чем многие пользовались. При этом он был доверчив как ребенок. Сейчас делом о банкротстве Пейсахова занимаются мои адвокаты, подробностей я не знаю, - сказала нам Неля Михайловна. - Муж никогда не посвящал меня в свои дела. Знаю, что эта история тянется несколько лет в процессуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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