Эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн: Запад должен приветствовать конституционную реформу в России

Отставка правительства и предложенная президентом Владимиром Путиным конституционная реформа не сходят с передовиц (и экранов) западных медиа. «КП» попросила зарубежных экспертов дать оценку новой конфигурации российской власти, а также подвести некоторые итоги работы старой.

— Международная общественность только начала осмыслять и переваривать сенсацию из Москвы, — сообщил kp.ru Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета (этот влиятельный аналитический центр базируется в Вашингтоне, США). — И что озвучил президент Путин: следующий глава страны сможет править только два срока, а не «два срока, потом перерыв, потом еще два срока, потом еще что-то»… Таким образом Путин показал, что понимает: нынешняя модель слишком концентрирует власть в руках президента, и эту власть нужно немного разделить между разными институтами: парламентом, госсоветом. И всё идет в рамках конституционного поля, так что на Западе это будут приветствовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Другой международный эксперт — бизнесмен и экс-член совета директоров каталонского банка ICF Жавье Роч — в беседе с «Комсомолкой» дал оценку одному из самых известных за рубежом членов правительства РФ — главе МИДа Сергею Лаврову (напомним, он занимал эту должность с 2004 года и ушёл в отставку вместе со всем кабинетом министров после анонсирования конституционной реформы 15 января 2020 года).

— Что касается господина Лаврова, то я всегда считал, что в международных вопросах он был «техническим специалистом». Я не говорю, что он не был политиком — на такой позиции нельзя им не быть, — но он всегда пытался анализировать внешние дела с профессиональной точки зрения, без неоправданной страсти или демагогии, — сказал kp.ru Жавье Роч. — Мне сложно судить о его конкретных действиях, но что касается его слов, то он объяснял международные проблемы сугубо с рациональной точки зрения. Притом, что перед ним, как это характерно для России, всегда стояло слишком много собеседников (включая некоторых — явных антагонистов), чтобы эти проблемы вообще можно было спокойно обсуждать. Должность главы МИД России — сложнейшая, и я не завидую тому, кто её занимает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754915" frameborder="0"></iframe> Политики и деятели культуры прокомментировали итоги послания Владимира Путина к Федеральному Собранию.Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию направлены, в первую очередь, на укрепление суверенитета страны. Об этом в интервью заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин после ежегодного обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию в среду.

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