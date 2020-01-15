2020-01-15T21:26:31+03:00
Политика

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова — «КП»: Глава Чеченской республики временно нетрудоспособен, а все остальное — это домыслы

Почему 13 января лидер региона временно возложил свои обязанности на Муслима Хучиева
Наида АЗИЗОВА
Поделиться:
Кадыров передал обязанности главы ЧечниКадыров передал обязанности главы ЧечниФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

За два дня до исторического выступления президента Владимира Путина о конституционной реформе, после которого правительство ушло в отставку, — на сайте главы Чечни появилось распоряжение главы республики Рамзана Кадырова. Где тот «на период своей временной нетрудоспособности» возложил обязанности первого лица на председателя правительства ЧР — Муслима Хучиева.

Это сразу вызвало волну всевозможных предположений. «Комсомольская правда» дозвонилась до руководителя пресс-службы главы Чеченской Республики — Альви Каримова. Тот прокомментировал ситуацию и успокоил нас:

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

— Как и предусмотрено конституцией Чеченской Республики, на период своей временной нетрудоспособности глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров временно возложил исполнение обязанностей руководителя региона на Председателя правительства Муслима Хучиева. Соответствующее распоряжение размещено 13 января на сайте главы Чеченской Республики. Ничего необычного в этом нет. В любом субъекте Российской Федерации на период ежегодного отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы передается должностному лицу в соответствии с конституцией или уставом субъекта.

Точно также и Муслим Хучиев, а до него и Абубакар Эдельгериев исполняли эти обязанности неоднократно. В частности, по Конституции Чеченской республики, такое предусмотрено в каждом случае, когда глава республики уходит в отпуск или временно нетрудоспособен. А все остальное — это домыслы, — сказал нам Альви Каримов.

Напомним, что в феврале прошлого года Муслим Хучиев уже исполнял обязанности главы региона по причине «временной нетрудоспособности» Рамзана Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Новости 24
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался
"Фальшивка": В Белом доме назвали процесс импичмента нелегитимным
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе