Я себя под Гамлетом чищу

Была в «Камеди» серия миниатюр дуэта Лирник - Молочный - про олигарха и его молодую жену. Последняя гуляла по ночам с дагестанцами, улетала в ночи в Сочи и снимала с карточки мужа деньги. А потом удивлялась, почему ее «котик» или «медвежонок» (неважно кто, важны суффиксы) злится и предъявляет претензии. Хотя миниатюры всегда коротки, что очевидно по названию жанра, они уже казались затянутыми. Тем более что оба исполнителя - мужчины и отвлекающего от тупости юной супруги маневра в виде демонстрации длинных ног и накачанных губ не наблюдалось. Но зря я про затянутость шуточки. Три минуты - не предел. Сейчас на СТС вышел ситком от взращенного КВН «95-го квартала».

На экране - старичок-боровичок, бывший актер, заросший так, словно планировал играть в фильме про отшельников в тайге. Он продает книги где-то на блошином рынке. Раскладывает их так, чтобы любой прохожий обязательно символично прошелся грубым ботинком прямо по «Последнему из могикан». Рядом маячит томик Достоевского «Идиот». Живет старичок за городом, с удобствами во дворе. Еще у бедняги есть долги, но есть и накопления на похороны - в 4 (!) конвертах. Один из конвертов - на катафалк. Судя по тому, как дальше тратились эти гробовые по стрип-клубам, долг бы он отдал с легкостью, но старика потянуло в парикмахерскую - перед тем как повеситься. Там он узнал, что «Чародейки» больше нет, а есть барбершоп, где бороду пенсионера приводят в порядок и заливают в клиента виски.

Дальше - дело техники. Он напивается в баре, на него падает молодая идиотка, которая приняла его за датского олигарха после вольного пересказа «Гамлета» с собой в главной роли.

- Такую историю хрен придумаешь! - сказала девица. - Опупеть как красиво! - добавила она и спьяну рассталась со своим богатым любовником, а назавтра олигарх превратился в нищего дедка.

А мы еще смеялись над Людочкой из «Покровских ворот», когда та ахала при известии, что Эмиль Золя угорел. Мы же не знали, что будут «приветики, смайлики, вариантики, шо или чё, пасипки». И звонкое: «Я себя не на помойке нашла!»

Полагаю, два племени незнакомых будут теперь перевоспитывать друг друга.

Она научит старца причесываться, он ей про Офелию уже рассказал. Робин Гуда помянул и научил правильно писать слово «мздоимец» на чужой яхте. Хотя, думаю, тут обучение надо начинать с «Репки». Где тянут-потянут, а вытянуть не могут. И Мышка-норушка никак не придет, иначе сериал придется завершить. Досрочно.