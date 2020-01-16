Жертва брачного афериста: За неделю я набрала кредитов на 15 миллионов рублей и все отнесла ему

Виктории 35 лет. Работает врачом в клинике и преподает в мединституте. Словом, в профессии весьма успешна. А в личной жизни не сложилось. Свою будущую половинку Виктория начала искать на сайтах знакомств.Это сообщение пришло 24 августа 2019 года. Она несколько раз перечитала, и в сердце что-то екнуло: «А вдруг это Он?»

Мужчина представился Янисом Илиевым. Ему 36. Родом из Афин, в Москве живет уже больше двадцати лет. По национальности наполовину грек, наполовину еврей. Не был женат, но очень хочет завести семью и детей. Предложил созвониться, и через несколько минут они разговаривали. У него приятный восточный акцент, мягкий голос и самые серьезные намерения.

«СИСТЕМУ МОЖНО ОБМАНУТЬ»

— Он сообщил, что занимает высокий пост в Казначействе России, — говорит адвокат Федор Богатырев, который позже занялся делом Виктории.

Они болтали по телефону, и уже на второй день Янис запел, что Виктория — та самая, единственная. Скоро он вернется из Сочи. И готов жениться. Но для этого им вместе нужно кое-что сделать.

— Он сказал: «То, что я сейчас расскажу, может казаться бредом, но ты должна мне верить», — говорит Виктория.

Янис сообщил, что является членом некоего закрытого круга финансистов. Он назвал это словом «система». Но есть проблема с дядей Яниса, который убежден, что племянник должен жениться только на девушке их круга. Система будет проверять Викторию. Но систему можно обмануть.

«Мы заведем тебе банковский счет, к которому я привяжу свою золотую карту, — на ней сейчас 17 миллиардов рублей. Они увидят, что у тебя на счету много денег, дядя успокоится, и мы сможем быть вместе!»

Правда, было одно но.

«Я сейчас не могу напрямую завести тебе на счет деньги со своей карты. Ее сначала нужно активировать, положив на нее некоторую сумму...»

Некоторая сумма заключалась в нескольких миллионах. Для Яниса это же так, мелочь. Виктория хотела соответствовать. Но больше всего мечтала быть рядом с любимым.

«карта с миллиардами заблокирована!»

Кредит Виктории одобрили. Деньги ушли на указанный Янисом счет. Но тот «пока еще не активировался».

«Система проверяет. На счет нужно положить еще немного денег».

За неделю Виктория обошла десяток банков, взяв в долг в общей сложности 15 миллионов рублей. Все это время Янис постоянно был с ней на телефонной связи. Часть денег врач клала на счета, которые ей присылал Янис, часть отдавала наличными «помощникам», которых он к ней отправлял. Но даже после перечисления 15 миллионов счет никак не хотел активироваться. Янис начал нервничать.

«Из-за этого твоего счета моя золотая карта с миллиардами заблокирована! Система не может тебя идентифицировать. Ты аферистка, из-за тебя я могу потерять все свое состояние! Ты должна найти еще денег!»

«ЭТО ЖЕ МОШЕННИК!»

Янис перешел на угрозы (см. фото переписки с Викторией). Заявил, что пришлет людей, в деталях описывал, что они будут делать с ее родными (она живет в Подмосковье с родителями, братом и его детьми — адрес сама выболтала жениху).

— С момента их онлайн-знакомства прошло всего две недели. 6 сентября у Виктории впервые появились мысли о суициде, — говорит клинический и судебный психолог Татьяна Хрущева, к которой впоследствии обратилась Виктория. — Она даже написала предсмертную записку...

В отчаянии Виктория обратилась к знакомому, который работает в банке. Попросила одолжить 500 тысяч.

— Зачем тебе такая сумма?

Она все рассказала. Знакомый перебил ее:

— Это же мошенник!

Грек в своих требованиях денег перешел на откровенные угрозы. Но женщина, словно одурманенная, ничего не понимала.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «КАЗНАЧЕЙ»

Мир рухнул по всем фронтам. Зарплата Виктории на двух работах — около 100 тысяч рублей. А платежи по кредитам — 350 тысяч в месяц! Через знакомых она вышла на психолога Татьяну Хрущеву и адвоката Федора Богатырева, бывшего следователя, полковника юстиции.

Виктория написала заявление в полицию. Но тянуть было нельзя, мошенник мог скрыться, поэтому новые знакомые Виктории решили самостоятельно вывести афериста на чистую воду. Здорово помог друг Татьяны Хрущевой, опытный айтишник.

От Виктории требовалось в течение нескольких недель продолжать играть дурочку. Она рассказала Янису Илиеву, что у нее есть богатая знакомая, которая готова дать взаймы 2 миллиона, но она сейчас в Европе. Переслала аферисту ссылку на сайт этой меценатки и предложила самому с ней списаться.

Илиев понимал, что переход по ссылке может засветить его координаты. Но жадность пересилила. В течение суток он зашел на сайт несколько раз. Специалист сумел вычислить IMEI-номер его телефона (у каждого мобильника есть такой уникальный номер, который позволяет отследить место покупки аппарата и даже его владельца). Информацию передали полицейским.

ЗВАЛСЯ ОН АНАР НАРИМАН-ОГЛЫ

«Яниса Илиева» взяли на съемной подмосковной квартире, в которой он жил с законной женой и двумя детьми. Звался он Анар Нариман оглы Исаев и происходил не из солнечной Греции, а из не менее солнечного Азербайджана. И всего-то полторы недели назад прибыл не из курортного Сочи, а с другого курорта — зоны в Мордовии. Нариман оглы — личность в тамошних кругах известная. В 2007 году — условный срок за грабеж. В 2009-м — четыре года колонии за мошенничества (разводил доверчивых женщин на сотни тысяч) и кражи. Вышел и снова сел — 5,5 года за мошенничество и вымогательство. Жертвы — снова женщины. И с Викторией он общался, еще сидя в колонии. В его телефоне нашли переписку с еще несколькими «невестами». По данным «КП», сейчас известно о пяти пострадавших.

— Человек часами разговаривал в колонии по телефону! Незаметно для администрации учреждения это сделать невозможно, — говорит адвокат Богатырев. — С одной из жертв он беседовал по видеосвязи. Она видела, что Исаев в этот момент находится в комнате, сидит за журнальным столиком. Значит, у него на зоне были такие вольготные условия? Очевидно, что в схеме задействованы несколько человек. В том числе приезжавшие за деньгами курьеры и владельцы банковских карт, на которые переводились деньги.

Сейчас Исаев — фигурант нового уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КСТАТИ

«Наши женщины выросли на сказке о Золушке»

Я перечитываю текст первого послания, которое Янис написал Виктории в личку (орфография и пунктуация сохранены): «Жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу о себе более подробно, то что вас будет интересовать, текст не копирова и не шаблон, из за служебной работы номер здесь не указываю, но уверен вы не разочаруетесь во мне, жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу и уверен вы не разочаруетесь, этот текст адресован вам, мое имя Янис».

— Викторию в таком тексте ничего не смутило? Человек говорит, что он аристократ, а пишет, извините, как какой-то биндюжник. Неужели вменяемый человек с высшим образованием так просто мог поверить мошеннику?

— Наши женщины выросли на сказке о Золушке и прекрасном принце, — объясняет психолог Татьяна Хрущева. — Этим пользуются многочисленные мошенники. Исаев в этом плане профессионал, он знает психологию женщин и искал на сайтах знакомств ведомых. Как он выбрал Викторию? В ее анкете на сайте написано: «Верю в доброе и светлое. Хочу встретить свою любовь, завести серьезные отношения». Вошел в контакт, начал общаться и понял, что она ему верит. А дальше дело техники.