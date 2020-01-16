2020-01-16T09:58:35+03:00
Происшествия

В российском банке при обмене долларов взяли "налог на кокаин"

Купюра была запачкана наркотиком
Иван РУНЕВ
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В 2009 году учёные Массачусетского университета провели исследование, в ходе которого проверяли национальную валюту США на предмет наличия частиц наркотиковВ 2009 году учёные Массачусетского университета провели исследование, в ходе которого проверяли национальную валюту США на предмет наличия частиц наркотиковФото: Instagram.com
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Михаил со своей девушкой недавно вернулся в Москву из путешествия по солнечной Калифорнии. У молодых людей на руках оставалась валюта и они решили обменять деньги в отделении одного банка. Михаил протянул в кассу несколько купюр по 100 долларов. Последовала стандартная процедура проверки денег на подлинность. Несмотря на то, что все купюры оказались настоящими, сотрудник банка отказался принимать доллар по довольно необычной причине.

— Кассир сказала, что эту купюру может принять только с комиссией, я спросил в чём причина, и, она показала два светящихся в ультрафиолете пятнышка. Я ничего не понял и попросил объяснить, что это значит. "Через него кокаин нюхали или ещё что-то там, это же Америка", — прозвучало из окошка, — рассказал Михаил kp.ru.

borodinmichaelborodinmichael
Из Америки я улетел, а фоточек осталось ещё очень много!
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Удивлённый молодой человек решил уточнить размер комиссии за приём запятнанного доллара. Она составила 10 % от суммы, то есть 6 рублей 13 копеек.

Что самое удивительное, в словах кассира банка есть доля истины. В 2009 году учёные Массачусетского университета провели исследование, в ходе которого проверяли национальную валюту США на предмет наличия частиц наркотиков. Результаты оказались удивительными, положительный результат был у 90 процентов банкнот. Найти следы наркотических веществ на деньгах достаточно просто, нужно поместить купюру под ультрафиолетовую лампу, места контакта с наркотическим веществом будут отчётливо светиться белым цветом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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