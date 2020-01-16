2020-01-16T11:44:06+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Мужчины выбирают циничных женщин

Почему некоторые дамы рассуждают о любви, как тролли из соцсетей?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments2
Хотите жениться? Заключайте договор о сотрудничествеХотите жениться? Заключайте договор о сотрудничествеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Много в нашей жизни изумительного. Вот правительство вчера подало в отставку. Но это в общем-то для нас, простых людей, такая нейтральная новость. На нашей картине мира она вряд ли отразится. Однако порой странные сюрпризы исходят от наших близких и знакомых, которых мы, казалось бы, давно знаем.

"Доброго времени суток! Наблюдаю тут у вас иногда призывы выбирать любовь, не жить с нелюбимыми. Я полностью с вами согласна: нет любви - уходи. Наверное, поэтому у меня, как и у вас, Дарья, нет детей, потому что всегда руководствовалась принципом - не терпеть и не лицемерить. Но если бы мужчины знали, как часто женщины им врут о любви, а сами просто хотят замуж! У меня есть коллега, с которой мы приятельствуем. И человек она хороший, и профессионал, и у нее идеальная семья: двое детей, хорошо обеспеченный муж. Я всегда смотрела на нее как на образец. И вот недавно встретились: она может дать очень дельный совет по работе, хотя мы уже в разных организациях, разговорились о жизни, не всё же дела обсуждать. Я пожаловалась, что тяжеловато одной. И отношений с мужчинами не было давно, а хочется кого-то родного, близкого рядом. Она усмехнулась: "Ну ты даешь! Мужчина и близкий - это два разных человека". Оказывается, у нее с ее идеальным мужем секс бывает раз в год!! И она утверждает, что ее подруги все так живут, давно переключились на хозяйство, быт, покупки, хобби. В конце концов вообще убеждала меня, что замуж выходят не по любви и не для любви, а чтобы иметь детей, финансовую поддержку и статус замужней женщины. Семейной женщине и с работой легче - вопросов меньше. "Если у тебя муж и дети, значит, ты полноценный человек". Я, честно говоря, от такой философии в шоке. Может быть, это из-за того, что у нас с ней большая разница в возрасте? Мне 35, а ей 45. У меня есть замужние подруги, но они так цинично не рассуждают. Мне раньше вообще казалось, что такие некрасивые мысли бывают только у троллей в соцсетях. А тут - нормальный же с виду человек! Что вдруг полезло?... В общем, хочется обсудить.

Мисси".

Как сказал когда-то поэт Юрий Левитанский, «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу» и все остальное. В конце стиха он там сообщает, что никого не осуждает, потому что выбирать трудно. Согласна: трудно, потому что чаще всего нам приходится выбирать не между двумя влюбленными богачами с дипломами Гарварда, а между одиночеством и каким-нибудь обычным дядькой, который и влюблен-то не особо, и через пару лет надоест хуже горькой редьки, а уже детишки, ипотека и бежать некуда. Ваша подруга наверно тоже не всегда цинично рассуждала. Она любила своего мужа, а потом он ей наскучил, или обидел ее (или сам соскучился и обиделся), и она подогнала под свой брак эту неэлегантную философию. Человек так устроен: все плохое стремится рационализировать.

В общем, выбор – дело крайне нервозное и чреватое. Так зачем себя накручивать, пока не началось? Оставайтесь адекватной, ведь вам не нужен тролль из соцсетей.

Хотя… какой-нибудь ученый-антрополог со мной бы не согласился. Он бы сказал, что в «циничном» подходе к любви нет ничего циничного. Это естественная часть брака. Хотите жениться? Заключайте договор о сотрудничестве. На романтике до Серебряной свадьбы не дотянешь. Поэтому, наверное, мужчинам понятнее прагматичные женщины. Они такие приземленные, бестрепетные, и с ними сразу можно договориться. Ну, так мужчинам кажется, хе-хе.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Что посоветуете Мисси? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году
Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления