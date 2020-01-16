Мужчины выбирают циничных женщин

Много в нашей жизни изумительного. Вот правительство вчера подало в отставку. Но это в общем-то для нас, простых людей, такая нейтральная новость. На нашей картине мира она вряд ли отразится. Однако порой странные сюрпризы исходят от наших близких и знакомых, которых мы, казалось бы, давно знаем.

"Доброго времени суток! Наблюдаю тут у вас иногда призывы выбирать любовь, не жить с нелюбимыми. Я полностью с вами согласна: нет любви - уходи. Наверное, поэтому у меня, как и у вас, Дарья, нет детей, потому что всегда руководствовалась принципом - не терпеть и не лицемерить. Но если бы мужчины знали, как часто женщины им врут о любви, а сами просто хотят замуж! У меня есть коллега, с которой мы приятельствуем. И человек она хороший, и профессионал, и у нее идеальная семья: двое детей, хорошо обеспеченный муж. Я всегда смотрела на нее как на образец. И вот недавно встретились: она может дать очень дельный совет по работе, хотя мы уже в разных организациях, разговорились о жизни, не всё же дела обсуждать. Я пожаловалась, что тяжеловато одной. И отношений с мужчинами не было давно, а хочется кого-то родного, близкого рядом. Она усмехнулась: "Ну ты даешь! Мужчина и близкий - это два разных человека". Оказывается, у нее с ее идеальным мужем секс бывает раз в год!! И она утверждает, что ее подруги все так живут, давно переключились на хозяйство, быт, покупки, хобби. В конце концов вообще убеждала меня, что замуж выходят не по любви и не для любви, а чтобы иметь детей, финансовую поддержку и статус замужней женщины. Семейной женщине и с работой легче - вопросов меньше. "Если у тебя муж и дети, значит, ты полноценный человек". Я, честно говоря, от такой философии в шоке. Может быть, это из-за того, что у нас с ней большая разница в возрасте? Мне 35, а ей 45. У меня есть замужние подруги, но они так цинично не рассуждают. Мне раньше вообще казалось, что такие некрасивые мысли бывают только у троллей в соцсетях. А тут - нормальный же с виду человек! Что вдруг полезло?... В общем, хочется обсудить.

Мисси".

Как сказал когда-то поэт Юрий Левитанский, «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу» и все остальное. В конце стиха он там сообщает, что никого не осуждает, потому что выбирать трудно. Согласна: трудно, потому что чаще всего нам приходится выбирать не между двумя влюбленными богачами с дипломами Гарварда, а между одиночеством и каким-нибудь обычным дядькой, который и влюблен-то не особо, и через пару лет надоест хуже горькой редьки, а уже детишки, ипотека и бежать некуда. Ваша подруга наверно тоже не всегда цинично рассуждала. Она любила своего мужа, а потом он ей наскучил, или обидел ее (или сам соскучился и обиделся), и она подогнала под свой брак эту неэлегантную философию. Человек так устроен: все плохое стремится рационализировать.

В общем, выбор – дело крайне нервозное и чреватое. Так зачем себя накручивать, пока не началось? Оставайтесь адекватной, ведь вам не нужен тролль из соцсетей.

Хотя… какой-нибудь ученый-антрополог со мной бы не согласился. Он бы сказал, что в «циничном» подходе к любви нет ничего циничного. Это естественная часть брака. Хотите жениться? Заключайте договор о сотрудничестве. На романтике до Серебряной свадьбы не дотянешь. Поэтому, наверное, мужчинам понятнее прагматичные женщины. Они такие приземленные, бестрепетные, и с ними сразу можно договориться. Ну, так мужчинам кажется, хе-хе.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Что посоветуете Мисси? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru