«Желаю Насте здоровья, а близким — сил»: Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала, как снималась в сериале с Заворотнюк

Кто не помнит рыжую и общительную Машу, старшую дочь бизнесмена Шаталина, из сериала «Прекрасная няня»? Прошло 16 лет, но Екатерине Дубякиной до сих пор припоминают эту роль как одну из главных в карьере. Хотя актриса уже давно служит в Театре на Малой Бронной, ставит там спектакли сама и успевает сниматься в сериалах. Накануне заключительных серий детективной драмы «Про Веру» (Первый), где у Дубякиной одна из ключевых ролей, «КП» поговорила с актрисой.

- В эфире Первого канала продолжается сериал «Про Веру», где вам досталась роль Василисы — подруги главной героини. Накануне премьеры в инстаграме вы публиковали пост, в котором называли этот проект особенным для вас. Почему?

- Сама героиня мне показалась очень интересной и многогранной. У меня Не было еще персонажа с такой странной историей. Этот опыт был новым для меня. Было просто, легко и интересно работать с режиссером Евгением Семеновым, мы сразу нашли общий язык, и работа превратилась в совместное творчество и удовольствие. Такое нечасто случается. Я же человек театральный (актриса служит в Театре на Малой Бронной и участвует в спектаклях Центра им. Мейерхольда и Театра Антона Чехова).

sikoraksa Екатерина Дубякина

- В чем отличие?

- Все нужно делать быстрее. Другой темп, сроки, другие обстоятельства. Одно дело, когда ты в театральном репзале ищешь подход, и на это есть время, совсем другое — работа на съемочной площадке. Очень часто творческого элемента не хватает, но в сериале «Про Веру» он был. Режиссер внимательно прислушивался к предложением, касающимся персонажа. Что важно. Считаю его очень талантливым и интересным режиссёром и сценаристом.

- Тогда что было самым трудным?

- Даже не могу вспомнить. Все прошло гладко. К тому же съемки в Петербурге — крайне романтичном городе. Любой перерыв — идешь и гуляешь, ходишь по музеям, ощущения прямо сказочные. Честно говоря, сериал был снят давно, уже и надежда пропала, что он выйдет в эфир. А тут такой подарок.

- 16 лет назад вы снялись в культовом уже проекте «Моя прекрасная няня», сыграв Машу, дочь Максима Шаталина. Можно ли сказать, что эта роль стала определяющей для вас, и теперь на кастинге актрису Екатерину Дубакину воспринимают только через призму той работы?

- Подобные мысли у меня были, конечно. Но поначалу. Потом так вышло, что я попала в труппу Театра на Малой Бронной, и теперь моя жизнь связана с ним. Судьба в этом смысле складывается счастливо. И нет тоски по не случившемуся. Конечно, хотелось бы, чтоб большее число зрителей знало, что Екатерина Дубакина — другая актриса, не та, что 16 лет назад в сериале «Моя счастливая няня». Но все же театр — элитарное искусство не для широкого зрителя, потому и вспоминают до сих пор про ту роль. А тем временем в родном театре я уже поставила два спектакля («Самоубийца», «Квартира Коломбины»). И весной готовлюсь выпустить третий — «Незнайку».

Кто не помнит рыжую и общительную Машу, старшую дочь бизнесмена Шаталина, из сериала «Прекрасная няня»?Фото: кадр из фильма

- Это будет традиционный «Незнайка» или с фирменными сюрпризами от Константина Богомолова, нового худрука театра на Малой Бронной?

- Нет, это совершенно традиционный спектакль для всей семьи. У Николая Носова очень интересные и многослойные произведения — для детей и взрослых. Аккуратно сделанные и без перегибов.

- Как вам Богомолов?

- Талантливый и работящий человек, любящий работу и порядок. Он хочет для всех много работы — это здорово. У нас в театре параллельно репетируют три-четыре режиссера, к примеру. И я рада, что у меня снова появилась возможность поставить спектакль в своем театре, особенно сейчас, когда он начинает новую жизнь, это очередная удача. Константин Юрьевич пошел мне навстречу. Сейчас готовлю инсценировку, чтобы начать репетировать «Незнайку», и выпустить его весной. Есть мысли и по поводу постановки взрослого спектакля. Но по какой пьесе — не скажу, секрет. Люблю шифроваться!

На сцене театра на Малой Бронной актриса поставила спектакль "Самоубийца", в котором сама и сыграла (в центре). Фото Елены Морозовой

- Если вернуться к «Моей прекрасной няне». Тепло вспоминаете те времена?

- Отнюдь. Я была ребенком, 14 лет. И мне еще рановато было сталкиваться со взрослой жизнью: в ней есть множество как приятных открытий, так и не очень. Мне как подростку было тяжело. Казалось бы, в 14 лет стать популярным — это круто, многие мечтают об этом. Но для меня это обернулось негативом. Дети в этом возрасте должны учиться в школе, а сниматься лучше начинать, когда ты хотя бы студент, более профессиональный человек, который по-человечески сформирован и готов к такой работе и первым проблемам и испытаниям. В 14 лет все гиперболизировано. Я очень уважаю то время, сериал — прекрасный, но для детей это очень непросто.

- Сейчас следите за ситуацией вокруг Анастасии Заворотнюк?

- Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент...Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким.

В сериале "Про Веру" Екатерина сыграла подругу главной героини Василису. Фото Александры Матвеевой

- Хорошо, давайте о другом. Ваша сестра живет в Швеции. Часто там бываете?

- По возможности. Мне очень нравится там — сказочная страна с идеальной чистотой, счастливыми людьми и таинственной природой, как из детских книг. Да и жаркую погоду не очень люблю — летом там пасмурно, что мне нравится. Скажем так, полное климатическое соответствие. Близкая сердцу природа. Сестра живет на севере Швеции, работает врачом. А когда я была маленькой, приезжала к ней, начиная с семи лет, каждый год на лето. И провела там много времени.

- А родители живут в Севастополе?

- Нет, я только родилась там. Как и моя мама, ведь дедушка был офицером и находился в Севастополе в момент службы. А папа из Москвы, поэтому я выросла в столице, куда меня привезли через несколько месяцев после рождения. В Севастополе никто из нас не живет, но это в любом случае для меня — место силы, близкое и родное.

«Про Веру», Первый, 21.30