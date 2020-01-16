Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

Когда Дарья Жукова и Ставрос Ниархос тайно поженились во французской мэрии в октябре прошлого года, многие недоумевали скромности, с которой новоиспеченные молодожены сказали друг другу «да». Она - бывшая жена олигарха Романа Абрамовича, наверняка получившая при разводе неплохие отступные. Он - наследник греческого судовладельца, сколотившего миллиарды на перевозке нефти. Могли бы не экономить на бракосочетании!

Оказывается, они и не собирались экономить - просто отложили торжество. 38-летняя Дарья и 34-летний Ставрос сыграют пышную свадьбу уже в эти выходные. Торжество пройдет с невиданным размахом на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).

kulmhotel Свадьба Жуковой и Ниархоса пройдет в отеле Kulm St. Moritz .

На бракосочетание Жукова и Ниархос пригласили весь цвет Голливуда и европейских знаменитостей. Ожидается, что на свадьбу приедут актрисы Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер, футболист Дэвид Бекхэм, супермодель Карли Клосс, дизайнер Диана фон Фюрстенберг и другие звезды.

Сегодня папарацци сняли, как Ставрос и Даря приехали в Санкт-Мориц: жених с невестой прилетели на курорт на частном самолете. Свадебная церемония будет проходить в здании ратуши Санкт-Морица, а сам праздник - в пятизвездочном отеле «Kulm St. Moritz», принадлежащем семье Ниархос. Стоимость номеров в гостинице, расположенной на склоне Альп, стартует от 700 евро в сутки (48 тысяч рублей). Рядом с зоной для прыжков с трамплина уже установили несколько праздничных шатров, в которых будут развлекать гостей.

kulmhotel Отель "Klum" принадлежит семье Ставроса.

Почему молодожены выбрали для свадьбы именно это место? Возможно, потому что именно здесь и разгорелся их роман — Жукову и Ниархоса не раз видели вместе в Санкт-Морице в самой романтической обстановке. С другой стороны, при таком наплыве звездных гостей на горнолыжном курорте легко обеспечить приватность и уединенность. К тому же отец Ставроса владеет самой фешенебельной недвижимостью на курорте, он носит статус почетного жителя Санкт-Морица. И свадьба наследника для него - отличный способ привлечь внимание к горнолыжному курорту.

dasha Со Ставросом Дарья стала вести более активный образ жизни. Например, начала весело отмечать Хэллоуин.

Дарья и Ставрос были знакомы больше десяти лет — у них общие друзья в Нью-Йорке, они часто проводили время вместе. Но встречаться они начали в 2018 году. Годом ранее стало известно о расставании Жуковой и Абрамовича. Супруги официально объявили о разводе в августе 2017 года. Дарья родила 53-летнему Абрамовичу двоих детей — сыну Аарону сейчас 10 лет, дочери Лее 6. Дети живут с мамой в США.

dasha_zhukova_fp Летом жених и невеста купались в Хорватии.

Ставрос ни разу не был женат, но в прошлом у него была репутация ловеласа и бурная личная жизнь. Красавец грек встречался со светской львицей Пэрис Хилтон, актрисами Линдси Лохан и Мэри-Кейт Ольсен, моделью Джессикой Харт.

Ставрос Ниархос встречался с Пэрис Хилтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрутив роман с греческим миллиардером, Дарья стала вести более активный образ жизни, чем в браке с Романом Аркадевичем. Вместе со Ставросом они сплавлялись по Амазонке и устраивали велопробег по Хорватии, нарядившись в карнавальные костюмы, отмечали Хэллоуин в Нью-Йорке и катались на лыжах в Альпах. Судя по снимкам в Инстаграме, Дарья действительно счастлива с новым избранником.

Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались в 2017 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от бывшей жены Роман Абрамович не спешит показывать на публике свою новую избранницу. Олигарху приписывали романы со многими известными женщинами — от балерины Дианы Вишневой до актрисы Юлии Пересильд. Очевидно, что Роману Аркадьевичу нравится статус холостяка, и он пока не собирается обременять себя семейными узами.