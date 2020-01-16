Новый премьер – фанат хоккея. И ЦСКА

Назначение нового премьера всколыхнуло и спортивный мир. Болельщики ЦСКА и любители хоккея - в приподнятом настроении. Ведь Михаил Мишустин известен в хоккейных кругах. Его имя даже выграверано на самом ценном трофее Континентальной хоккейной лиги - Кубке Гагарина.

Писать имена победителей на кубках – давняя традиция. На том же Кубке Гагарина - таблички, на одной из которых вместе с фамилиями хоккеистов ЦСКА есть и надпись «Мишустин М.». Премьер входит в наблюдательный совет ХК ЦСКА.

А из речи Мишустина по поводу чемпионству ЦСКА, стало известно, что за армейцев болела вся его семья. «Оба моих деда были молодыми лейтенантами и болели за ЦСКА, - говорил будущий премьер. - Мой папа тоже поддерживал ЦСКА. И моя жизнь прошла с ЦСКА. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка».

Будущего премьера часто видели на трибунах хоккейных матчей.

- Михаил Владимирович и сам занимается хоккеем уже как минимум с 1998 года, рассказал хоккейная легенда России Павел Буре.

Занятия хоккеем Мишустина – не секрет. Он появился на площадке в различных гала матчах. Так что умеет считать не только налоги, но и шайбы в воротах соперника. Правда, на последних хоккейных матчах на Красной площади с участием Владимира Путина он замечен не был. Но, говорят, постоянно поддерживает спортивную форму.