2020-01-16T15:45:56+03:00
Спорт

Новый премьер – фанат хоккея. И ЦСКА

Его имя даже выбито на Кубке Гагарина
Константин ИВАНОВ
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Михаил Мишустин известен в хоккейных кругахМихаил Мишустин известен в хоккейных кругахФото: REUTERS
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Назначение нового премьера всколыхнуло и спортивный мир. Болельщики ЦСКА и любители хоккея - в приподнятом настроении. Ведь Михаил Мишустин известен в хоккейных кругах. Его имя даже выграверано на самом ценном трофее Континентальной хоккейной лиги - Кубке Гагарина.

Писать имена победителей на кубках – давняя традиция. На том же Кубке Гагарина - таблички, на одной из которых вместе с фамилиями хоккеистов ЦСКА есть и надпись «Мишустин М.». Премьер входит в наблюдательный совет ХК ЦСКА.

А из речи Мишустина по поводу чемпионству ЦСКА, стало известно, что за армейцев болела вся его семья. «Оба моих деда были молодыми лейтенантами и болели за ЦСКА, - говорил будущий премьер. - Мой папа тоже поддерживал ЦСКА. И моя жизнь прошла с ЦСКА. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка».

Будущего премьера часто видели на трибунах хоккейных матчей.

- Михаил Владимирович и сам занимается хоккеем уже как минимум с 1998 года, рассказал хоккейная легенда России Павел Буре.

Занятия хоккеем Мишустина – не секрет. Он появился на площадке в различных гала матчах. Так что умеет считать не только налоги, но и шайбы в воротах соперника. Правда, на последних хоккейных матчах на Красной площади с участием Владимира Путина он замечен не был. Но, говорят, постоянно поддерживает спортивную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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