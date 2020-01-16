Объясняя смену правительства России, New York Times цитирует журналиста «Комсомолки»

В среду на первые полосы мировых СМИ попал Белый дом. Только не вашингтонский, а московский, где размещается Правительство России. В тот день президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Главное из которых - теперь ключевая роль в назначении премьер-министра отойдет парламенту. Действующее правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новым премьером стал экс-глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Так, информагентство Reuters отметает, что новый премьер - «без политического прошлого» - этакий чиновник-технократ. И поскольку игнорировать предыдущие успехи Мишустина нельзя, а открыто хвалить Россию - неудобно, Reuters использует забавный оборот: «При нем собираемость налогов драматически поднялась» (с 2015 года - в 1,4 раза, притом, что налоговая нагрузка возросла в куда меньшей пропорции - прим. ред.).

- Это знаковое событие - сигнал не политического кризиса, но политических перемен (в России), - говорят аналитики китайской газеты Global Times.

Влиятельное американское издание New York Times в попытках объяснить ситуацию цитирует… твиттер кремлевского корреспондента «КП» Дмитрия Смирнова:

«Кремль хорошо знает историю: революцию надо делать стремительно, даже если это революция сверху».

«Как и Путин, Мишустин - фанат хоккея», - скупо сообщает о новом премьере немецкий журнал Focus.

Больше всего внимания привлек комментарий спикера госдепа США - Морган Ортагус.

- Мы находимся на стороне граждан России. Президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о желании улучшить отношения с Москвой. Но все зависит от российских властей, - сообщила женщина-дипломат в эфире канала RTVI. - Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике.

- Ничего оригинального или экстраординарного в подобном заявлении нет, - сказал «КП» кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. - Озвучивание своих пожеланий в адрес «зарубежных партнеров» - обычная практика для всех мировых игроков: у вас перемены во власти - мы высказываем надежды на сотрудничество. Особенно в тех сферах, где отношения складываются тяжело. То есть, в случае российско-американских дел, - почти во всех. У двух сверхдержав нет единой позиции ни по одной из горячих точек Ближнего Востока, сохраняется крайне невыгодная Штатам ориентация России на партнерство с Китаем (который, несмотря на подписанное на днях торговое соглашение с США, по-прежнему их главный конкурент). Ну и, конечно, больная тема - украинский вопрос и сохранение санкционного режима. Так что никакой сенсации из нынешнего заявления госдепа я бы не делал: при Трампе он регулярно говорил нечто подобное и раньше, безотносительно смены кабинета министров в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755035" frameborder="0"></iframe> Выступление Мишустина в Госдуме.

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