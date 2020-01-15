2020-01-15T23:05:37+03:00
Политика

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин предложил Мишустина в премьеры еще в сентябре прошлого года

"Мишустину бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально"
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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин еще в сентябре 2019 года предсказал, что из Михаила Мишустина получится отличный премьер. На радио "КП" в своей программе с говорящим названием "Что будет" он сказал:

- У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, но, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально.

По словам Владимира Сунгоркина, на посту главы ФНС Мишустин сумел доказать, что может справиться с задачей любой сложности.

- Этого одного из сильнейших, таких бульдозеров нашего управленческого сословия, его взяли и поставили на то, чтобы он налоги собирал. И он их собрал. Он собрал огромные налоги, он научился собирать налоги. Раньше было такое присловье успокаивающее: жесткость наших законов компенсируется их неисполнением. Ни фига подобного! Законы придумали жесточайшие, в том числе налоговые, и никакого неисполнения нет, - пояснил главный редактор "Комсомольской правды".

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Мишустин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно деятельность Мишустина, по мнению Владимира Сунгоркина, повлияла на экономические показатели всей страны.

- Мы слышим чуть ли не каждую неделю, что в стране растет зарплата. Она по бумагам растет, потому что благодаря неутомимой деятельности налоговой службы во главе с Мишустиным люди из тени вынуждены выходить, потому что там мощнейшие штрафы, мощнейшие проверки, мощнейшие удары наносятся, и они начинают легализовывать свою зарплату... У нас такое налоговое законодательство, что, казалось, все равно они будут бегать от налогов. А благодаря Мишустину никто никуда не побежал (уже бегать некуда), - рассказал Владимир Сунгоркин.

Главред «КП» предложил Мишустина в премьеры ещё в сентябре 2019-го.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин на радио "КП" в своей программе с говорящим названием "Что будет" еще в сентябре 2019 года предсказал, что из Михаила Мишустина получится отличный премьер.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ

Полная стенограмма эфира "Что будет" от 27 сентября 2019 г.

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Петр Толстой: Госдума согласует кандидатуру Мишустина на пост премьера

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире радио «КП» заявил, что депутаты согласуют кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера (подробности)

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Новым премьером может стать Михаил Мишустин: кто он такой?

Владимир Путин определился с кандидатурой нового премьера. Выбор пал на главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Возможный будущий премьер (его еще должны утвердить в Госдуме) родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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