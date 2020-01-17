«Варшава разрушена. Не осталось ни одного памятника»

В этот день в 1945 году Красная Армия окончательно освободила Варшаву от немецкой оккупации. В Москве тогда в честь этой победы была дан праздничный салют. Будет дан он и спустя 75 лет после тех событий. А вот в Польше эту дату официально отмечать не принято. Ведь вместе с освобождением пришла новая - «советская оккупация». Которая долгие годы «угнетала» маленький и гордый народ.

Так сегодня говорят в польском политистеблишменте. Позабыв, что Польша как государство сохранилась только благодаря русской армии, 600 тысяч бойцов которой погибли, чтобы поляки могли жить. Минобороны в пятницу напоминает, чего стоила эта победа.

Проваленное восстание

В сентябре 1944 года Армия Крайова поднимает в столице Польши восстание против оккупантов. Оно было слабо и неумело подготовлено, Красная Армия на тот момент была измотана тяжелыми боями на подступах к городу. И тем не менее старалась помогать повстанцам оружием, боеприпасами, продовольствием, разведданными, артиллерийской поддержкой... Тем не менее, восстание потерпело фиаско. Спустя десятилетия разведчик с позывным «Олег» рассказывает, почему.

«Противоречия между различными организациями не давали возможности для эффективной борьбы с немцами. Среди руководства Армии Крайова господствовала беспечность. Только в последнее время усилились окопные работы, баррикады не улучшались. Среди офицеров АК имели место пьянки, кутежи...»

Донесение Армии Людовой о восстании в Варшаве. Фото: Минобороны РФ

Армия Крайова не стремилась к объединению различных подразделений. Проводила националистическую политику и уничтожила в городе украинцев и евреев, которые бежали в Польшу от бандеровцев. Бежавших из немецкого плена советских офицеров они использовали как заложников. А после освобождения столицы в 1945 развернули террор против бойцов Красной Армии.

Варварство фашистов

Среди рассекреченных Минобороны документов, свидетельства звериной жестокости немецких войск. «Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков. На улице Окопов есть могильные холмы, по словам жителей, тут захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков», – говорится в политдонесении в ГЛАВПУРККА.

Варшава после освобождения Советской Армией. Фото: Сергей Лоскутов/Фотохроника ТАСС

Отдельными документами - донесениями и опросами - проиллюстрировано уничтожение евреев, живших в Варшавском гетто: «Каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек», - говорится в показаниях немецкого военнопленного ефрейтора Веймана. При этом он рассказывает, что евреи пытались дать отпор: «Когда эсэсовцы попытались проникнуть в ворота гетто по ним открылся пулеметный и ружейный огонь… Развернулись настоящие уличные бои. Я видел, как люди выбрасывались из окон горящих домов… Эта резня далась немцам нелегко, евреи сражались героически». Число убитых евреев оценивается в 30 тысяч человек.

Сеть путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши. Фото: Минобороны РФ

Подвиг русского солдата

Он читается по наградным листам.

«Гвардии капитан Николай Акишин. Действуя с батальоном прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линии траншей, уничтожил до 150 гитлеровцев, захватил три тяжелых миномета и 8 орудий... ...Был трижды ранен, но не покидал поля боя, пока не отбил атаки... ...Достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

«Гвардии генерал-майор Михаил Анашкин, командуя 129 стрелковым корпусом, сходу форсировал реку Висла и глубоким обходным маневром овладел Варшавой. Нанес противнику исключительно большие потери в живой силе и технике. Полностью захвачена артматчасть противника и более 2000 пленных солдат и офицеров при незначительных потерях. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

Обращение генерала дивизии Войска Польского Ю. Скоковского к И.В.Сталину. Фото: Минобороны РФ

Благодарность поляков

Это сегодня «советского оккупанта» модно винить во всех смертных грехах. А тогда жители столицы встречали русских солдат как настоящих освободителей: «Красную Армию и войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска. Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа», - говорится в одном из политдонесений.

Все рассекреченные документы размещены на сайте Минобороны: warsaw75.mil.ru

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