«Боли в сердце? Да она на даче отдыхает»: дочь Нины Руслановой опровергла новость о проблемах со здоровьем артистки

В последние годы пресса не раз «укладывала» в больницу Народную артистку РФ Нину Русланову - писали и про инфаркт, и про экстренную госпитализацию. Но к счастью, практически каждый раз информация оказывалась «уткой». И вот 16 января СМИ в очередной раз сообщили о проблемах со здоровьем у 74-летней звезды «Собачьего сердца». Якобы вечером четверга актриса, страдающая от аритмии, вызвала неотложку из-за болей в сердце. Медики оказали ей первую помощь, но от госпитализации знаменитая пациентка отказалась.

По домашнему номеру Нины Ивановны отвечает лишь автоответчик, а мобильный актриса недавно сменила, ей теперь не дозвониться. Зато дочь Олеся, она же и агент актрисы, ответила на звонок «КП» и поспешила опровергнуть все домыслы.

- С Ниной Ивановной все в порядке, она не болеет, - рассказала дочь Руслановой. - Простите, столько звонков, уже устала отвечать... Мама даже не в Москве, она отдыхает на даче. Откуда взялась эта информация, я понятия не имею. Очередная «утка»!

Напомним, Народная артистка России Нина Русланова за годы карьеры сыграла более 150 ролей, Зрители полюбили ее за фильмы «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза» и другие.