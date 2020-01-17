Люди расстались с шерстью на теле под влиянием женщин

«А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется - хоть в дом не заходи. Зато новая растет - чистая, шелковистая!...» Известие о повышении лохматости у дяди Федора из мультика про Простоквашино довело его маму до обморока. Однако для доисторических мамочек волосатые мальчики был вполне заурядным явлением. Ведь люди утратили растительность на теле в ходе эволюции всего 1 миллион 200 тысяч лет назад - так утверждает анализ ДНК. Но почему это произошло? Наши ближайшие родственники - шимпанзе и гориллы, прекрасно себя чувствуют, щеголяя в мехах. Что заставило наших предков расстаться с собственной натуральной шубой?

Ответ на этот вопрос выясняли ученые из Университета Квинсленда (Австралия) под руководством психолога Тессы Кларксон. Они предположили, что гладкой кожей люди обзавелись по инициативе женщин: выбирая полового партнера они отдавали предпочтение мужчинам с пониженной «лохматостью». Потому что на теле волосатых джентльменов поневоле создавались прекрасные условия для размножения паразитов: блох, клещей и вшей, которые не только отравляли жизнь партнеру, но и являются переносчиками инфекционных заболеваний. Со временем половой отбор привел к тому, что люди практически избавились от бурной растительности на теле.

Чтобы проверить свою гипотезу исследователи придумали интересный эксперимент, в котором приняло участие 919 женщин. Дамам предлагали по 100-балльной шкале оценить степень привлекательности физиономии трех мужчин. Чтобы понять, что именно пленяет красавиц в представителях сильного пола, лица парней видоизменяли с помощью компьютерной графики. Хлопцы различались по степени волосатости - на одних картинках они были выбриты, на других представали в усах и бороде. Кроме того, художники придавали одному и тому же лицу женственные или наоборот брутальные черты. Считается что мужественности физиономии придают выступающие надбровные дуги, тяжелая челюсть и глубоко посаженные маленькие глаза. В общей сложности у каждого лица было 10 вариаций.

Эти фотографии предъявлялись женщинам - участницам эксперимента, чтобы они могли выбрать наиболее привлекательный тип мужского лица.

Параллельно, женщины заполняли подробную анкету, где рассказывали о вещах, который вызывают у них чувство неприязни и брезгливости. К изучению этого вопроса ученые подошли основательно и разделили отвратительные предметы и явления на 4 категории.

- В первом разделе были собраны всяческие паразиты: клещи, блохи, клопы, лобковые вши и прочая живность.

- В класс патогенов определили такие тошнотворные штуки, как запах немытого тела, заплесневелая еда, собачьи «колбаски», в которые ты умудрился вляпаться ногой...

- Категория «безнравственное поведение» включала в себя обман на экзаменах, супружескую неверность и воровство в магазине.

- Наконец, в четвертую категорию попали вещи, которые вызывали отвращение в сексуальной сфере. Среди этого ряда фигурировали оральный и анальный секс, ситуация, когда вы невольно стали свидетелем интимных отношений двух незнакомых людей и т. д.

Выяснилось, что большинство женщин - особенно те, которых возмущает безнравственность, без ума от мужественных бородатых красавцев. Они воспринимались, как альфа-самцы, склонные к физическому и социальному доминированию. Но было одно важное исключение! Гражданки, у которых наибольшую неприязнь вызывали паразиты, не жаловали бородачей - они более благосклонно относились к ковбоям с гладко выбритым подбородком.

- Наше исследование стало первым доказательством в пользу гипотезы о том, что волосяного покрова люди лишились под влиянием полового отбора, - говорят авторы исследования. - Женщины избегали волосатых мужчин, из-за отвращения к клещам и блохам. Но категоричные выводы делать пока рано, нужны новые исследования, которые бы окончательно прояснили бы этот вопрос.