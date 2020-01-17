2020-01-17T12:08:34+03:00
Звезды

«Дух захватывает»: 49-летняя Алена Хмельницкая в купальнике поделилась красотой

Актриса вместе с молодым возлюбленным отдыхает на Бали [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Алена Хмельницкая отправилась в отпуск.Алена Хмельницкая отправилась в отпуск.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Алена Хмельницкая, как и многие российские звезды, проводит январские каникулы на Бали. На индонезийский остров она улетела вместе с возлюбленным — бизнесменом Александром Синягиным и детьми. В Инстаграме актриса делится отпускными снимками, рассказывая о самых красивых уголках острова. Особенно Алену впечатлила поездка на водопады. На своей страничке на опубликовала сразу несколько снимков затерянных в джунглях озер и скал, с которых стекают потоки воды.

- Делюсь с вами красотой! - рассказала Хмельницкая, - Водопады на Бали - это фантастика! Дух захватывает от этой красоты и мощи! Идёшь по джунглям , как в сказке, и слышишь приближающийся шум воды... и потом тебе открывается это чудо!

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Водопады на Бали - это фантастика! Дух захватывает от этой красоты и мощи!
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Поклонники оценили не только красивые виды, но и стройную фигуру актрисы в купальнике. На одном из снимков Алена сидит на камне под струями воды, наслаждаясь свежестью и прохладой. Длинные ноги, тонкая талия, плоский живот — 49-летняя Хмельницкая выглядит потрясающе.

««Фигура — фантастика!», «Настоящее чудо — это вы!», «Просто «Алёнушка» Васнецова», - пишут фолловеры актрисы.

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Все фильтры сняты , косметика заброшена , в глазах Бали !) Ещё целая неделя впереди ! #бали #небо #свобода #музыка #кайф #каникулы
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В отпуске Алена забыла про макияж и публикует в соцсетях свои снимки без косметики. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, и хотя она на 12 лет старше своего бойфренда, на отпускных фото они смотрятся ровесниками. Тем более, что Александр в отпуске отрастил густую бороду и стал выглядеть старше.

У возлюбленного актрисы сложились хорошие отношения с ее детьми. И Алена сумела подружиться с сыном Александра от предыдущего брака. Хмельницкая и Синягин начали жить вместе в 2016 году.

- Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше, - рассказывала Алена в одном из интервью. - Мне нравилась эта легкость — я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе.

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Огромное спасибо всем за поздравления, пожелания , тёплые слова!!!
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С бывшим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном Алена разошлась в 2014 году. У пары есть две дочери — 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения. С экс-супругом актриса сохранила теплые отношения. Более того, она подружилась с его новой женой — журналистом Маргаритой Симоньян. Хмельницкая не раз рассказывала, что они отлично ладят и время от времени встречаются семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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