Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова вновь вышла замуж: Роскошный отель в Швейцарии и принцесса среди гостей
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в Швейцарии. Церемония состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Как писали СМИ, 38-летняя россиянка ее 34-летний избранник тайно расписались еще осенью 2019 года, но торжества с белым платьем и приглашенными гостями не было. Все это отложили на начало 2020 года. Дату и место держали в секрете как члены семьи, так и приглашенные гости.
Только после того, как в Сети стали появиться фото с торжества, журналисты узнали о важном в жизни Дарьи Жуковой событии. Это не первый ее брак, до Ставроса она была замужем за Романом Абрамовичем, причем российский бизнесмен не торопился связывать себя узами брака даже после того, как у пары родились дети. О тайной свадьбе она сообщили только в 2015 году.
Новый избранник Жуковой – тоже богат, но по признанию друзей пары, «гораздо веселее» предшественника». Ниархос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции.
Гостей тоже заселили в пятизвездочный отель Kulm, принадлежащий семье жениха. По данным Daily Mail Жукова как и все русские будет гулять два дня – гостей помимо банкета ждут развлечения на склоне, им предложат покататься на лыжах и сноубордах.
В Швейцарии, где проходила свадебная церемония, у его семьи есть отель. Здесь и собрали после торжественных клятв молодеженов всех гостей, среди которых, кстати, было немало известных лиц: Стелла Маккартни, Кейт Хадсон и принцесса Беатрис, которую называют близкой подругой Жуковой. А вот Ксеня Собчак поздравила молодоженов дистанционно:
- Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии, - поздравила невесту телеведущая через инстаграм.
По предварительным подсчетам, полная аренда отеля на выходные обойдется паре в 4,5–5 миллионов фунтов стерлингов.
ИСТОЧНИК KP.RU