2020-01-18T13:16:21+03:00
Звезды

«Твои песни помогли мне пережить разводы с мужьями»: Помолодевшая Пугачева поздравила Николаева с юбилеем

Алла Борисовна удивила поклонников новым обликом
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева и Игорь Николаев.Алла Пугачева и Игорь Николаев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Звездой 60-летнего юбилея Игоря Николаева стала его муза Алла Пугачева, для которой маэстро в разные годы написал много хороших песен.

- Твои песни мне помогли пережить расставания с мужьями, которых я любила. Столько песен твоих замечательных спето, - поздравила друга Алла Борисовна.

А после пригласила именинника на медленный танец.

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#allapugacheva #аллапугачева #игорьниколаев @alla_orfey @igor_nikolaev_music (Видео @valeriya)
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Впрочем, обсуждали гости торжества не только поздравление звезды, а ее обновлённый облик. 70-летняя Примадонна и раньше выглядела моложе своих лет, а сейчас ещё больше помолодела: безупречный овал лица, фарфоровая кожа.

- Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, - рассказывала «Комсомолке» Алла Борисовна. - Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся - и вы решите, что я сделала пластику, - смеется 70-летняя суперзвезда.

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Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей @igor_nikolaev_music и @alla_orfey #двезвезды #аллапугачева #игорьниколаев #деньрождения #юбилей
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Фанаты артистки уверены: красоту АБ поддерживают косметологи. Специалисты, кстати, не исключают, что Алле Борисовне могли рекомендовать косметологические нити, которые делают овал лица более четким.

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Posted @withregram @uliaveronika Отметили день рождения Игоря, было очень весело и классно!!! Спасибо всем, кто был с нами в этот праздничный вечер!!! Первая партия фоток за фото спасибо @sukhova_photo С @igor_nikolaev_music @alla_orfey #allapugacheva #аллапугачева #игорьниколаев #юлияпроскурякова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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