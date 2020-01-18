Российская лыжница Непряева выиграла "серебро" в 10-километровой гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй на этапе Кубка мира в Чехии. Она успешно прошла дистанцию в 10 километров с раздельным стартом свободным стилем.

Победа в гонке досталась норвежке Терезе Йохауг- 23 минуты 51,6 секунды. Непряева проиграла полминуты сопернице, отстав на 32,7 секунды от победительницы. Третье место - еще у одной норвежки Хайди Венг. Она проиграла 40,3 секунды Йохауг.

Для Натальи Непряевой эта гонка стала первой после участия в многодневной гонки "Тур де Ски". Там она стала второй в общем зачете, тоже проиграв норвежке Йохауг.

Сегодня, 18 января, пройдет еще одна гонка. Мужчины выйдут на старт гонки на 15 километров свободным стилем. За россиян побегут сильнейшие спортсмены, в числе которых Александр Большунов, не так давно выигравший общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Последние гонки на этапе Кубка мира в Чехии в городе Нове-Место пройдут завтра в воскресенье, 19 января.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.51,6

2. Наталья Непряева (Россия) — +32,7

3. Хейди Венг (Норвегия) — +40,3...

25. Христина Мацокина (Россия) — +1.49,5…

29. Екатерина Смирнова (Россия) — +2.02,4…

38. Нина Дуботолкина (Россия) — +2.17,2…

45. Анна Жеребятьева (Россия) — +2.37,6…

50. Лидия Дуркина (Россия) — +2.54,1.