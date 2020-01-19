Алексей Олейник болевым приемом победил американца Грина на турнире UFC 246

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился в рамках большого бойцовского вечера UFC 246 один из главных боев турнира - россиянин Алексей Олейник встречался с американцем Морисом Грином. Для нашего бойца эта встреча была крайне важной, поскольку он проиграл два последних боя в промоушене. Третья неудача поставила бы немало вопросов по поводу пребывания Олейника в этих соревнованиях.

И россиянин одержал победу в этом бою! Поединок завершился во втором раунде после того, как наш Алексей Олейник успешно провел болевой прием против своего соперника.

42-летний боец теперь в своем активе имеет 58 побед, 13 поражений и 1 ничью в смешанных единоборствах. Морис Грин на 9 лет младше россиянина и теперь у него 8 побед и 4 поражения в турнирах ММА.

Главный же бой вечера в UFC 246, напомним - это встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Встреча состоится сегодня чуть позже уже в ближайшее время.