2020-01-19T07:54:10+03:00
Спорт

Алексей Олейник болевым приемом победил американца Грина на турнире UFC 246

Россиянин прервал серию из двух поражений в промоушене
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алексей Олейник выиграл свой бой в США.Алексей Олейник выиграл свой бой в США.Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился в рамках большого бойцовского вечера UFC 246 один из главных боев турнира - россиянин Алексей Олейник встречался с американцем Морисом Грином. Для нашего бойца эта встреча была крайне важной, поскольку он проиграл два последних боя в промоушене. Третья неудача поставила бы немало вопросов по поводу пребывания Олейника в этих соревнованиях.

И россиянин одержал победу в этом бою! Поединок завершился во втором раунде после того, как наш Алексей Олейник успешно провел болевой прием против своего соперника.

42-летний боец теперь в своем активе имеет 58 побед, 13 поражений и 1 ничью в смешанных единоборствах. Морис Грин на 9 лет младше россиянина и теперь у него 8 побед и 4 поражения в турнирах ММА.

Главный же бой вечера в UFC 246, напомним - это встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Встреча состоится сегодня чуть позже уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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